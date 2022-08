Zwei Geheim-Gipfel nach Torwart-Eklat bei Hertha BSC

IMAGO/M. Popow

Muss Hertha BSC wohl verlassen: Rune Jarstein

Bei Hertha BSC sind wegen des Eklats um Torwart Rune Jarstein am Montag offenbar gleich zwei Geheim-Gipfel angesetzt.

Mit dem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt am Samstag sicherte sich Hertha BSC zwar den ersten Punkt der noch jungen Bundesliga-Saison. Ruhe kehrte bei den Berlinern aber dennoch nicht ein. Hintergrund: der Eklat um Torhüter Rune Jarstein.

Der Routinier hatte sich Medienberichten zufolge vor dem Frankfurt-Spiel im Ton vergriffen und Torwart-Trainer Andreas Menger scharf kritisiert. Nach einem Gespräch mit den Verantwortlichen von Hertha BSC fiel die Entscheidung, Jarstein für die Partie gegen den Europa-League-Sieger zu suspendieren.

"Es ist was vorgefallen, was nicht der Tagesordnung entspricht. Das war schon ein bisschen heftiger", erklärte Geschäftsführer Fredi Bobic gegenüber "Bild" am Sonntag eher vage die Gründe für die Ausbootung des 37-Jährigen.

Hertha BSC will Vertrag mit Rune Jarstein auflösen

Es werde nun "sehr zeitnah" einen Termin mit Jarstein und seinem Berater geben. Einen Weg zurück ins Team gibt es für den Norweger allerdings nicht, das ließ Bobic durchblicken.

Das Gespräch mit der Jarstein-Seite ist laut "Bild" eines von zwei wichtigen Treffen in der Torwart-Frage, die für Montag bei Hertha BSC angesetzt sind.

Im ersten gehe es um die Formalitäten des Abschieds der langjährigen Nummer eins. Das Ziel der Vereinsführung soll eine einvernehmliche Trennung mit einer vorzeitigen Auflösung von Jarsteins Vertrag (bis 2023) sein.

Neuer Torwart für Hertha BSC?

Beim zweiten Geheim-Gipfel stehe dann klub-internen die Frage auf der Tagesordnung, ob auf das Jarstein-Aus mit einer Neuverpflichtung auf der Torhüter-Position reagiert werden muss.

Zwar verfügt Hertha BSC in Oliver Christensen (23), Tjark Ernst (19) und Robert Kwasigroch (18) über drei Keeper. Sie alle sind aber noch vergleichsweise jung. Ernst und Kwasigroch haben keinerlei Profi-Erfahrung.

Denkbar ist dem Bericht zufolge die Leihe eines erfahrenen Schlussmannes, der dann als Ersatzmann für Christensen fungiert.