Matthäus adelt Salihamidzic mit Bestnote

IMAGO/Moritz Mueller

Lothar Matthäus lobt den Transfer-Sommer des FC Bayern

Der FC Bayern hat sich auf dem Transfermarkt bislang alles andere als zurückhaltend präsentiert. In diesem Sommer lotste Sportvorstand Hasan Salihamidzic mehrere Stars und Perspektivspieler nach München. Lothar Matthäus stellte "Brazzo" deshalb ein tadelloses Zeugnis aus.

"Ich gebe Hasan Salihamidzic die Note eins für seine Transfermarkt-Aktivitäten", schrieb der 61-Jährige in seiner "Sky"-Kolumne und ergänzte: "Warum? Weil ich möchte, dass er mich nach langer Zeit mal wieder auf einen Kaffee einlädt. Spaß beiseite. Die Einkäufe und Verkäufe, die Brazzo in dieser Transferperiode bis zum jetzigen Zeitpunkt getätigt hat, sind großartig."

Mit Angreifer Sadio Mané und Innenverteidiger Matthijs de Ligt verpflichtete der FC Bayern zwei echte Stars. Zudem angelten sich die Münchner mit Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui sowie Mathys Tel drei weitere Neuzugänge mit jeder Menge Potenzial.

"Der FC Bayern hat nun einen Kader, der in der Breite und in der Tiefe so ist, wie ich es mir von einem Champions-League-Aspiranten wünsche", lobte Matthäus die Arbeit der Vereinsbosse um Salihamidzic.

Matthäus rechnet dem FC Bayern gute Chancen aus

Dabei wagte der Weltmeister von 1990 eine erste Prognose. "Natürlich ist es noch früh in der Saison, aber Stand jetzt, nach den bisher gesehenen Leistungen und meinem aktuellen Bauchgefühl, denke ich, dass Bayern mit dieser Mannschaft und diesem Spirit wieder ein gewichtiges Wörtchen mitreden kann, wenn es darum geht, die wichtigste europäische Vereinstrophäe zu gewinnen", blickte der TV-Experte voraus.

Cheftrainer Julian Nagelsmann müsse nun die Stimmung im Kader "hoch halten". "Aber ich glaube, dass er dafür genau der Richtige ist. Er hat Fingerspitzengefühl, wird die richtigen Worte finden und außerdem sind es am Ende so viele Spiele, dass jeder zum Einsatz kommen wird", so Matthäus.