Medien: Nianzou kurz vor Abschied vom FC Bayern

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Tanguy Nianzou wird den FC Bayern wohl noch in diesem Sommer verlassen

Nach den vielen prominenten Zugängen in diesem Transfersommer bastelt der FC Bayern weiter an seinem Kader für die laufende Spielzeit. Noch bis zu drei Spieler könnten die Münchner bis Ende August verlassen. Für den ersten haben die Bayern jetzt wohl einen Abnehmer gefunden.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der FC Sevilla aus Spanien vor einer Verpflichtung von Innenverteidiger Tanguy Nianzou stehen. Zuerst hatte der italienische Transferexperte Fabrizio Romano darüber berichtet, inzwischen bestätigten auch "Bild" und "kicker" die Informationen.

Laut Romano hat sich der deutsche Rekordmeister mit dem Tabellenvierten der letzten La-Liga-Saison auf einen Wechsel verständigt. Der Klub aus Andalusien peile demnach an, Nianzou noch in dieser Woche für fünf Jahre fest unter Vertrag zu nehmen. Der Abwehrmann soll bereits in Spanien weilen, um dort den Medizincheck zu absolvieren.

…and here’s Tanguy Nianzou landed in Sevilla to sign his five year deal as full agreement has been reached with Bayern. 🚨⚪️🔴🛩 #Sevilla



Here we go confirmed.

📸 @kikohurtsevilla pic.twitter.com/o5WBghI3va — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 16. August 2022

Der 20-Jährige soll das oberste Transferziel des FC Sevillas in der verbleibenden Wechselperiode sein, die am 1. September endet. Im Raum steht eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro. Laut "Bild"-Fußballchef Christian Falk habe sich Bayern zudem eine Rückkaufoption und eine Beteiligung an künftigen Transfererlösen gesichert.

Nianzou war vor zwei Jahren zum FC Bayern gewechselt, ist in München in seine dritte Bundesliga-Saison gestartet. Bis zuletzt konnte er sich nicht beim deutschen Branchenprimus durchsetzen, bringt es seit August 2020 gerade mal auf sechs Startelfeinsätze in der Meisterschaft.

Nianzou hat noch Vertrag bis 2024 beim FC Bayern

Der FC Sevilla sucht noch immer einen Nachfolger für Innenverteidiger Jules Kounde, der den Klub in diesem Sommer in Richtung FC Barcelona verlassen hat. Offenbar trauen die Klubbosse dem jungen Franzosen Nianzou diese Rolle nun zu. Der Defensivmann besitzt noch einen Vertrag bis 2024 bei den Bayern.

In den vergangenen Wochen galt Nianzou auch in der französischen Ligue 1 bei OGC Nizza und Stade Rennes sowie in der englischen Premier League bei West Ham United als möglicher Neuzugang. Champions-League-Teilnehmer FC Sevilla macht aber nun offensichtlich Ernst im Werben um den französischen U21-Nationalspieler.