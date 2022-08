Upamecano erklärt seine Leistungsexplosion beim FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Dayot Upamecano (r.) hat bisher seinen Stammplatz beim FC Bayern verteidigt

Mit Matthijs de Ligt wurde in diesem Sommer ein prominenter Innenverteidiger zum FC Bayern transferiert, der beim deutschen Rekordmeister möglichst schnell die Rolle des neuen Abwehrchefs ausfüllen soll. Bisher kann davon allerdings keine Rede sein, spielt mit Konkurrent Dayot Upamecano doch ein anderer Bayern-Abwehrmann in der Frühphase der Saison groß auf. Jetzt hat sich der Franzose selbst zu seiner ansteigenden Formkurve geäußert.

Schon in seiner ersten Saison beim FC Bayern war Upamecano unter Cheftrainer Julian Nagelsmann sehr gefragt. Kein Abwehrspieler stand in der Bundesliga 2021/2022 für die Münchner länger auf dem Rasen als der Innenverteidiger, der mit seinem Trainer von RB Leipzig zu den Bayern gekommen war.

Zwischenzeitlich galt es als sicher, dass er seinen Platz an Matthijs de Ligt würde abtreten müssen. In den bisherigen drei Pflichtspielen in dieser Saison stand Upamecano aber jeweils in der Startelf. In der Bundesliga spielte er sogar beide Partien 90 Minuten lang durch und zeigte jeweils fehlerfreie Leistungen.

Der 23-Jährige selbst sprach in der "tz" nun von einer insgesamt besseren Verfassung, die er sich im Sommer in der eigentlich trainingsfreien Zeit angeeignet habe: "Ich habe in der Sommerpause viel mit einem Athletiktrainer gearbeitet. Ich fühle mich besser als in der letzten Saison."

Upamecano freut sich über große Konkurrenz beim FC Bayern

Upamecano weiß um den verschärften Leistungsdruck innerhalb des Bayern-Kaders, nimmt diese Herausforderung aber sportlich: "Wir haben viel Konkurrenz, aber das ist besser für uns."

In den kommenden Wochen gehe es laut Upamecano darum, den großen Erfolgshunger im Team aufrecht zu erhalten und "jetzt einfach weiterzumachen".

Ähnlich wie beim zentralen Abwehrspieler sieht die Situation auch auf hinten rechts bei Benjamin Pavard aus. Der französische Landsmann Upamecanos galt nach der Verpflichtung von Noussair Mazraoui fast schon als abgeschrieben, meldete sich aber mit bisher konzentrierten und souveränen Leistungen auf der Rechtsverteidiger-Position zurück.