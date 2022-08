Nach Tor-Debüt: BVB bindet "Gamechanger" Bynoe-Gittens

IMAGO/Revierfoto

Jamie Bynoe-Gittens bleibt dem BVB langfristig erhalten

Bewegte Tage für Jamie Bynoe-Gittens: Acht Tage nach seinem 18. Geburtstag sowie vier Tage nach seinem Debüt-Tor für die BVB-Profis hat der englische Youngster bei Borussia Dortmund einen neuen, langfristigen Vertrag in der Tasche.

Am Dienstag verkündete der Bundesligist voller Stolz, den wieselflinken Rechtsaußen bis 2025 an den Verein gebunden zu haben. Die Unterschrift sei bereits in der Vorwoche erfolgt.

"Schnelligkeit und Kreativität haben Jamie schon immer ausgezeichnet, mit seiner Unberechenbarkeit im Eins-gegen-eins verleiht er unserem Kader bereits in seinem jungen Alter ein ganz besonderes Element. Es macht Spaß zu beobachten, wie er an sich und seinem Spiel arbeitet. Diese Entwicklung sehen wir noch längst nicht am Ende, die nötige Zeit dafür werden wir ihm geben", erläuterte Sportdirektor Sebastian Kehl die Verlängerung.

Im Endspurt der Vorsaison hatte Bynoe-Gittens seine ersten Bundesliga-Einsätze absolviert, beim jüngsten 3:1-Auswärtserfolg in Freiburg traf der englische Juniorennationalspieler und U19-Europameister schließlich erstmals. Trainer Edin Terzic adelte den Teenager später als "Gamechanger" und "Spieler, der für uns den Unterschied ausmachen kann".

Bynoe-Gittens will "gerade erst begonnenen Weg" beim BVB fortsetzen

Auch Bynoe-Gittens selbst kam in der offiziellen Mitteilung der Dortmunder zu Wort.

"Es war immer mein Ziel, meinen beim BVB nach Corona und einigen Verletzungen zu Beginn gefühlt gerade erst begonnenen Weg fortzusetzen. Nun kann ich es kaum erwarten, weiter hart an mir und meinem Spiel zu arbeiten, um dem Team hoffentlich auch in den kommenden Monaten und Jahren helfen zu können", betonte das Offensiv-Talent.

Im September 2019 war Bynoe-Gittens aus dem Nachwuchs von Manchester City zur Borussia gewechselt, lediglich 90.000 Euro wurden damals als Ausbildungsentschädigung fällig.

Bislang kam der gebürtige Londoner in sechs Pflichtspielen für den BVB zum Einsatz. Mit der U19 gewann der Tempodribbler die deutsche Meisterschaft der A-Junioren.