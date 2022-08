Bei RTL und sport.de: Stürmt der 1. FC Köln nach Europa?

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Steffen Baumgart will mit seinem 1. FC Köln in die Gruppenphase der Conference League

Der 1. FC Köln stürmt zurück nach Europa. Nach dem siebten Platz in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit tritt die Mannschaft von Cheftrainer Steffen Baumgart jetzt in den Playoffs zur Europa Conference League 2022/2023 an. Alle wichtigen Infos zu den beiden Duellen mit dem Fehérvár FC aus Ungarn gibt er hier.

Zum ersten Mal seit fünf Jahren hat der 1. FC Köln wieder die Möglichkeit, in einen europäischen Pokalwettbewerb einzuziehen. Auf dem Weg in die Gruppenphase der UEFA Europa Conference League müssen die Domstädter aber noch den ungarischen Vertreter Fehérvár FC aus dem Weg räumen.

Der Klub wurde Vierter in der letzten Saison in Ungarn und will unter anderem mit Palko Dárdai, Sohn des langjährigen Bundesliga-Spielers und -Trainers Pál Dárdai, die Überraschung gegen die Kölner schaffen.

Trainiert wird der Außenseiter aus Ungarn von dem deutschen Chefcoach Michael Boris, der in Deutschland bisher nur in unterklassigen Ligen als Trainer gearbeitet hatte.

Bei sport.de gibt es beide Playoff-Duell zwischen Köln und Fehérvár wie gewohnt in einem ausführlichen Live-Ticker.

Darüber hinaus gibt es bei sport.de und RTL alle Tore, weitere Highlights sowie Stimmen aller Protagonisten exklusiv im Video zu sehen.

Hier läuft 1. FC Köln vs. Fehérvár FC live im TV

Das Playoff-Hinspiel in Köln-Müngersdorf wird live von RTL im Free-TV übertragen: Die Vorberichterstattung beginnt um 20:15 Uhr.

im Free-TV übertragen: Die Vorberichterstattung beginnt um 20:15 Uhr. Zudem wird die Partie auch live beim kostenpflichtigen Streaming-Angebot von RTL+ gezeigt.

Das Rückspiel, welches dann über den Einzug in die Gruppenphase der Conference League entscheiden wird, findet dann eine Woche später am 25. August beim Fehérvár FC statt.

Sollte sich der Effzeh für die Gruppenphase qualifizieren, warten dann voraussichtlich prominente Kontrahenten wie der FC Villarreal aus Spanien, West Ham United aus England oder AC Florenz aus Italien auf den einzigen Vertreter aus der Bundesliga.