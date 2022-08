Wechsel fix? BVB verliert offenbar Top-Talent

IMAGO/H. Langer

Bradley Fink (r.) wird den BVB wohl verlassen

Borussia Dortmund verliert eine seiner Nachwuchshoffnungen: Sturm-Talent Bradley Fink wird den BVB voraussichtlich in Richtung Heimat verlassen.

Deutscher A-Jugendmeister 2022, insgesamt 51 Treffer für die U17, U19 und U23 von Borussia Dortmund in den letzten Jahren und viel Trainingszeit bei den Profis: Bradley Fink galt im Nachwuchsbereich des BVB als eines der größten Offensiv-Talente.

Die Zukunft des 19-Jährigen liegt aber allem Anschein nach nicht in Dortmund. Glaubt man "Bild", steht der Wechsel des Schweizers in seine Heimat zum FC Basel kurz bevor.

800.000 Euro Ablöse sollen demnach im Gegenzug an den BVB fließen. Dort läuft Finks aktueller Vertrag noch bis zum 30. Juni 2023.

BVB-Teammanager bestätigt Transfer-Gespräche

Gegenüber den "Ruhr Nachrichten" hatte Fink die bereits seit längerem kursierenden Spekulationen um seine Zukunft zuletzt bestätigt.

"Je nachdem, was in den kommenden Tagen oder Wochen kommen wird, werde ich mir das angucken", sagte der Youngster.

Auch der Dortmunder U23-Teammanager Ingo Preuß erklärte: "Ich weiß, dass es Gespräche gibt. Da bin ich nicht involviert. Das ist eine Sache zwischen Bradley Fink und dem aufnehmenden Verein sowie Sebastian Kehl. Da kann noch etwas passieren. Ich denke, dass da sicher in den nächsten Tagen eine Entscheidung fallen wird."

Konkurrenz beim BVB zu groß

Das ist nun also offenbar passiert - mutmaßlich auch, weil Fink angesichts der großen Konkurrenz im Profi-Kader des BVB keine ausreichende Perspektive auf höchstem Niveau für sich sah. Eine Leihe kam aufgrund seiner Vertragssituation nicht in Frage.

In Basel trifft Fink auf einen weiteren ehemaligen BVB-Profi und Landsmann: Torhüter Marwin Hitz, der die Borussia im Anschluss an die vergangene Saison nach vier Jahren verließ und in die Schweiz zurückkehrte.

Sportlich läuft es für Hitz und Co. aber bislang durchwachsen: Nach vier Spielen in der Super League ist der 20-malige Meister noch sieglos. In den Playoff-Spiele gegen CSKA Sofia winkt aber noch die Teilnahme an der Europa League.