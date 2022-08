Bayern-Youngster weckt Interesse in der Bundesliga

IMAGO/Christian Schroedter

Joshua Zirkzee (r.) gilt beim FC Bayern als Verkaufskandidat

Der FC Bayern hat schon jetzt einen bewegten Transfersommer hinter sich. Nun bahnt sich womöglich die nächste Episode an, denn ein Youngster des Rekordmeisters hat einen weiteren Interessenten angelockt.

Wie die "Bild" schreibt, hat der FC Augsburg in München offiziell wegen Joshua Zirkzee anfragt. Die Fuggerstädter suchen auf dem Markt noch händeringend nach einer offensiven Option.

Allerdings befindet sich Augsburg aktuell im Poker um den 21-Jährigen bestenfalls in einer Außenseiterrolle. Der FC Bayern ruft nämlich dem "Bild"-Bericht zufolge 15 bis 20 Millionen als Ablösesumme für den zwölffachen Bundesligaspieler auf.

Während dies für andere interessierte Klubs wohl zu stemmen wäre, dürften die bayrischen Schwaben in dieser Größenordnung keine Chance auf einen Deal haben.

Reichlich Interesse an Zirkzee vom FC Bayern

Zuletzt hatte sich auch der VfB Stuttgart mit dem Goalgetter beschäftigt. Dort könnte Zirkzee ein Thema werden, falls Mittelstürmer Sasa Kalajdzic den Klub noch verlassen sollte. Das hatte vergangene Woche "Sky" berichtet.

Laut "Sport1" soll der Angreifer zudem bei Ajax Amsterdam gehandelt werden. Eine weitere Spur führe zu Klubs aus England, die der TV-Sender allerdings nicht namentlich nannte.

Alle diese Vereine dürften letztlich finanziell deutlich schlagkräftiger sein als der FC Augsburg.

Falls es mit Zirkzee nicht klappen sollte, haben die FCA-Bosse angeblich noch Junior Adamu von RB Salzburg auf dem Wunschzettel.

Beim FC Bayern hatte sich in den letzten Wochen und Monaten mehr und mehr abgezeichnet, dass Zirkzee den Verein verlassen soll. Schon in der abgelaufenen Saison war der Rechtsfuß an den RSC Anderlecht ausgeliehen. Trotz einer soliden Saison mit 16 Toren in der belgischen Liga eröffnete sich nach seiner Rückkehr keine Position in der Rotation von Trainer Julian Nagelsmann für das Talent.

Da sein Vertrag im kommenden Jahr ausläuft, müssen die Münchner ihn in diesem Sommer verkaufen, um einem ablösefreien Transfer zuvorzukommen.