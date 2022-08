"Kaufe Manchester United": Musk sorgt für Twitter-Beben

Nach der enttäuschenden Saison 2021/22 wollte Manchester United in der neuen Spielzeit eigentlich endlich wieder den eigenen Ansprüchen gerecht werden. Nach nur zwei Spieltagen ist die Aufbruchstimmung allerdings bereits krachend verpufft: Die Red Devils verloren 1:2 gegen Underdog Brighton & Hove Albion und blamierten sich beim 0:4 gegen den FC Brentford bis auf die Knochen. Ein Umstand, der Tech-Milliardär Elon Musk auf auf den Plan gerufen zu haben scheint.

"Außerdem kaufe ich Manchester United. Gern geschehen", twitterte der 51-Jährige in der Nacht zum Mittwoch und löste damit ein wahres Social-Media-Beben aus. Am frühen Mittwochmorgen hatten bereits über 385.000 User den Tweet mit einem "Gefällt mir" versehen.

Unklar ist allerdings, ob es sich um einen Scherz handelt oder Musk tatsächlich ins Fußball-Geschäft einsteigen will. In demselben Twitter-Thread hatte er zuvor mitgeteilt: "Um es klarzustellen, ich unterstütze die linke Hälfte der Republikanischen Partei und die rechte Hälfte der Demokratischen Partei!"

Also, I’m buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@elonmusk) 17. August 2022

Der Tesla-Chef gilt als exzentrisch und unberechenbar. So steckt Musk derzeit etwa mit Twitter selbst in einem Rechtsstreit, weil er die rund 44 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Kurznachrichtendienstes wieder abblasen will.

Unberechenbar präsentiert sich allerdings auch Manchester United. Unter Neu-Coach Erik ten Hag, der von Ajax Amsterdam ans Old Trafford wechselte, sollte das Starensemble um den fünfmaligen Ballon-d'Or-Gewinner Cristiano Ronaldo eigentlich endlich wieder ein Wörtchen im Kampf um die Meisterschaft mitreden, sportlich herrscht bislang allerdings Tristesse, Ronaldo wird seit Wochen nachgesagt, er wolle den Verein verlassen. "The Athletic" berichtete unlängst sogar, der Portugiese zeige sich offen wenig begeistert von den Trainingsansätzen ten Hags.

Inzwischen scheint jedoch klar, dass Musks schier unerschöpfliches Vermögen nicht die Lösung der Probleme darstellen wird. Der Tesla-Gründer erwiderte auf die Nachfrage "Ist das dein Ernst?" inzwischen mit den Worten: "Nein, es handelt sich um einen schon lange kursierenden Witz. Ich habe nicht vor, irgendein Sportteam zu kaufen."