Reschke schwärmt vom geheimen Erfolgsfaktor bei Bayern

IMAGO/Markus Ulmer

Marco Neppe (l.) ist beim FC Bayern ein Erfolgsfaktor

In diesem Sommer gab es auf der Bank des FC Bayern nicht nur beim Spielerpersonal einige Veränderungen: Sportvorstand Hasan Salihamidzic wechselte von der Seitenlinie auf die Ehrentribüne. Weniger Beachtung fand, dass mit Marco Neppe nun ein neues Gesicht direkt bei Julian Nagelsmann sitzt. Dabei ist der Technische Direkter ein geheimer Erfolgsfaktor in München.

Wenn der FC Bayern derzeit für seine Personalpolitik gefeiert wird, dann ist Hasan Salihamidzic meist der Empfänger der Lobhudeleien. Marco Neppe war für den vielleicht besten Transfersommer der letzten Jahre allerdings nicht minder bedeutsam.

Schließlich ist der 36-Jährige als Technischer Direktor in jeden Transfer schon frühzeitig eingebunden. Mehr noch als "Brazzo" kümmert er sich im täglichen Geschäft um die Koordination der Scouts und den Austausch mit Spielern und Beratern.

Im Gespräch mit der "Sport Bild" hat der ehemalige Bayern-Funktionär Michael Reschke die Arbeit des Schattenmannes nun ausgiebig gewürdigt.

"In der Kombination Kompetenz, Fleiß, Entscheidungsüberzeugung und tiefes Eintauchen in Themen ist Marco überragend", schwärmte der 64-Jährige von Neppe, den er in seiner Zeit bei Bayer Leverkusen einst selbst entdeckte.

Als er ihm damals die Beobachtung zweier Ukrainer auftrug, habe er sofort Neppes Talent bemerkt, so Reschke: "Was Marco mir am nächsten Tag gemailt hat, war von Form und Stil her grenzwertig. Aber von der Aussagekraft im Detail war es herausragend."

Reschke und Neppe einst gemeinsam beim FC Bayern

2014 gingen Reschke und Neppe gemeinsam zum FC Bayern, wo Letzterer auch nach dem Wechsel seines Bosses zum VfB Stuttgart hängen blieb und Karriere machte.

Zwar stieg Neppe erst 2021 zum Technischen Direktor auf, Reschke ist sich aber sicher, dass der ehemalige Drittligaprofi das Mastermind hinter den besten Bayern-Griffen der letzten Jahre war.

"Die Transfers von Alphonso Davies oder Jamal Musiala sind aus meiner Sicht noch maßgebender als solche von Sadio Mané oder Matthijs de Ligt. Denn: Vom Scouting-Aspekt auf Musiala zu kommen, das durchzusetzen und alle Parteien mitzunehmen ist noch schwieriger als bei bekannten Stars. Argumentativ ist Marco für sein Alter herausragend", so der heutige Spielerberater.

Neppe selbst ist kein Freund von großen Worten - schon gar nicht in der Öffentlichkeit. TV-Kameras meidet er selbst bei Events, die der Außendarstellung dienen wie zuletzt auf der USA-Reise.

Im Interview mit dem hauseigenen Sender fasste er seine Aufgaben aber einmal treffend zusammen: "Die faszinierendsten einzelnen Puzzleteile ergeben nicht das schönste Gesamtbild. Unser Kader soll magnetisch wirken – auf die Fans wie auf die Spitzenspieler aus aller Welt."