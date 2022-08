Terzic stellt irren Torrekord beim BVB auf

IMAGO/osnapix

Edin Terzic knackt beim BVB Rekorde

Mit zwei Siegen nach den ersten beiden Spieltagen in der Fußball-Bundesliga feierte Edin Terzin einen gelungen Wiedereinstand als Trainer von Borussia Dortmund. Dabei knackte der BVB-Coach einen irren Torrekord.

Der 3:1-Sieg gegen den SC Freiburg am vergangenen Freitag war bereits das 25. Bundesligaspiel des BVB unter Edin Terzic.

Das Bemerkenswerte: In jedem dieser Duelle erzielten die Dortmunder mindestens ein Tor. Eine so lange Serie ist bislang noch keinem Trainer des schwarz-gelben Revierklubs gelungen.

In der gesamten Bundesliga können sich nur wenige Übungsleiter ein ähnliches Kunststück in die Vita schreiben.

Nur drei Coaches können eine noch längere Torserie aufweisen: Unter Pep Guardiola schoss der FC Bayern in 28 aufeinanderfolgenden Spielen mindestens ein Tor, unter Ernst Happel absolvierte der Hamburger SV 28 Partien, bevor das erste Mal kein Treffer erzielt wurde. Georg Knöpfle schaffte mit dem 1. FC Köln sogar einen Lauf von 31 Duellen mit eigenem Tor.

Terzic knackt auch Klopp-Rekord

Bereits am ersten Bundesliga-Spieltag hatte Terzic einen Rekord eingestellt: Nach den sieben Liga-Siegen zum Abschluss der Saison 2020/2021 war der 1:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen der achte in Folge für den 39-Jährigen. Das schaffte als BVB-Coach nur Jürgen Klopp vor zehn Jahren. Mit dem Erfolg beim SC Freiburg baute Terzic diese Serie auf neun Spiele aus.

Am Samstag hat Borussia Dortmund die Chance, beide Rekorde auszuweiten. Um 15:30 Uhr empfängt der BVB Aufsteiger Werder Bremen.

BVB-Joker stechen

Unter Terzic hat der BVB außerdem zum ersten Mal seit der Saison 2019/2020 wieder die ersten beiden Bundesligaspiele gewonnen. In den jüngsten zwei Spielzeiten hatten die Dortmunder jeweils das erste Auswärtsspiel verloren (0:2 in Augsburg und 1:2 in Freiburg).

Beim 3:1 in Freiburg trafen mit Jamie Bynoe-Gittens, Youssoufa Moukoko und Marius Wolf zudem drei Einwechselspieler. Mehr Jokertore sind dem BVB zuletzt im Oktober 2018 beim 4:3 gegen den FC Augsburg geglückt als Paco Alcácer und Mario Götze jeweils doppelt trafen.