Nianzou verabschiedet sich emotional vom FC Bayern

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Tanguy Nianzou durfte beim FC Bayern (unter anderem) zweimal die Meisterschaft feiern

Im Sommer 2020 wechselte Tanguy Nianzou als hoffnungsvolles Abwehrtalent zum FC Bayern, zwei Jahre später ist der mittlerweile 20-Jährige nach Spanien weitergezogen. Immerhin: Die Münchner sicherten sich eine Rückkaufklausel. Nun hat sich Nianzou mit emotionalen Worten vom deutschen Rekordmeister verabschiedet.

Ein langes Abenteuer in Spanien liegt vor Tanguy Nianzou. Gleich für fünf Jahre unterschrieb der französische Abwehrspieler am Mittwoch beim FC Sevilla und spülte dem FC Bayern damit laut übereinstimmenden Medienberichten satte 16 Millionen Euro in die Kassen. Ein gutes Geschäft für die Münchner, die den Verteidiger im Juni 2020 ablösefrei von Paris Saint-Germain geholt hatten.

Obwohl der 1,91 Meter große Franzose in seiner Zeit in München auf lediglich 28 Einsätze kam, die vor allem zu Beginn nur von kürzerer Natur waren, denkt Nianzou gern an seine Zeit im Bayern-Dress zurück. In den sozialen Medien verabschiedete sich der 20-Jährige nun emotional von seinem bisherigen Verein.

"Vielen Dank für die letzten Jahre, die ich hier in diesem tollen Klub und dieser tollen Stadt verbringen durfte", schrieb der Abwehrspieler bei Instagram an Anhänger und Verantwortliche des FC Bayern. "Ich habe jeden einzelnen Moment mit meinem Team, dem Staff, den Mitarbeitern und natürlich den Fans genossen", fügte der Abwehrmann hinzu, der gleich unter zwei Trainern Deutscher Meister und Supercup-Sieger wurde.

FC Bayern kann Nianzou zurückholen

Während es unter Hansi Flick "nur" zu wettbewerbsübergreifenden sechs Einsätzen und etwas mehr als 110 Spielminuten reichte, schaffte es der hochveranlagte französische U20-Nationalspieler unter Julian Nagelsmann immerhin auf 22 Partien (ein Tor, eine Vorlage) und insgesamt fast 900 Spielminuten.

Er sei "in dieser Zeit nicht nur als Spieler, sondern vor allem auch als Mensch gewachsen. Es war eine tolle Erfahrung für mich, die ich nie vergessen werde", blickte Nianzou zurück und schloss sein Posting mit den Worten: "Jetzt wünsche ich euch allen von ganzem Herzen alles Gute! Bitte bleibt gesund!"

Ganz abgeschlossen haben die Münchner mit dem Abwehr-Talent noch nicht. Wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic verriet, besitzt der FC Bayern eine Option, Nianzou nach München zurückzuholen. Dass der 20-Jährige derzeit aber erst einmal gehen durfte, begründete Salihamidzic folgendermaßen: "Die Chance auf mehr Spielzeit in dieser Phase seiner Karriere wollten wir ihm geben. Wir werden Tanguys Entwicklung genau beobachten."