Vargas vor Rückkehr, Baumgartlinger vor Premiere

Nach langer Verletzung zurück: Ruben Vargas

Fußball-Bundesligist FC Augsburg kann nach dreieinhalb Monaten wieder mit Offensivspieler Ruben Vargas planen.

"Ruben ist eine Alternative für den Kader. Er hat die ganze Woche mit der Mannschaft trainiert und macht einen spritzigen Eindruck", sagte Trainer Enrico Maaßen vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05. Der Schweizer Nationalspieler war zuletzt am 30. April für den FCA aufgelaufen und hatte danach wegen einer Muskelverletzung gefehlt.

Auch Zugang Julian Baumgartlinger ist laut Maaßen eine Alternative für die Partie. "Er hat super Fitnesswerte und die ersten Einheiten sehr gut weggesteckt. Ich bin sehr froh, dass wir ihn für uns gewonnen haben", sagte der FCA-Coach. Baumgartlinger war bis 30. Juni bei Bayer Leverkusen unter Vertrag gestanden und am Dienstag ablösefrei vom FCA verpflichtet worden.

Maaßen forderte nach dem jüngsten 2:1 in Leverkusen von seinem Team "den absoluten Willen, ein zweites Spiel hintereinander gewinnen zu wollen. Wir waren am letzten Spieltag das Team, das am meisten gelaufen ist in der Liga. Da müssen wir weitermachen."