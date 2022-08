Quartett vor Bayern-Abschied - Sabitzer-Deal vom Tisch

Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Bouna Sarr soll den FC Bayern wohl noch verlassen

Nach einigen Jahren der Zurückhaltung hat der FC Bayern in diesem Sommer auf dem Transfermarkt kräftig zugeschlagen. Mit Sadio Mané und Matthjis de Ligt wurden sogar zwei echte Topstars an die Säbener Straße gelockt, mit der Verpflichtung von Ryan Gravenberch und Mathis Tel investierte man zudem viele Millionen in die Zukunft. Weitere Zugänge sind angeblich nicht geplant, auf der Abgangsseite könnte sich allerdings noch einiges tun.

Im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" werden konkret vier Akteure des FC Bayern aufgeführt, die den Verein bis zum 1. September noch verlassen sollen. Mittelfeldspieler Adrian Fein, dem einst zugetraut wurde, in die Fußstapfen von Klublegende Bastian Schweinsteiger zu treten, hat demnach ebenso keine Zukunft mehr in München wie Außenverteidiger Bouna Sarr.

Zudem bestätigt das Reporter-Duo Christian Falk und Tobias Altschäffl, dass Angreifer Joshua Zirkzee die bayerische Landeshauptstadt verlassen könnte und um Top-Talent Gabriel Vidovic ein Leih-Deal angestrebt wird.

Fein, der in den vergangenen Spielzeiten leihweise für den Hamburger SV, die PSV Eindhoven, die SpVgg Greuther Fürth und Dynamo Dresden kickte, verhandelt demnach mit dem belgischen Erstligisten Excelsior Rotterdam. Ein sehr gut dotierter Vertrag in München soll den Entscheidungsprozess etwas ausbremsen, letztlich scheint ein Abschied aber alternativlos. Falk bescheinigt dem 23-Jährigen, der weder mit der ersten noch der zweiten Mannschaft trainieren darf, eine "schwierige Zukunft". Feins Arbeitspapier endet 2023.

Nach Belgien könnte es auch Zirkzee ziehen. Der RSC Anderlecht, in dessen Reihen sich der Niederländer 2021/22 für größere Aufgaben empfahl, soll großes Interesse haben. Allerdings ist der Angreifer Falk zufolge auch andernorts "heiß begehrt". Gerüchte um ein Interesse des FC Augsburg verbannt Altschäffl hingegen in das Reich der Märchen. Die Fuggerstädter würden schlicht nicht über das nötige Budget verfügen, heißt es.

Youngster des FC Bayern soll Bundesliga-Wechsel bevorzugen

Beim FC Augsburg wurde zuletzt auch Vidovic gehandelt. Ob der FCA eine Chance hat, bleibt im Podcast offen, der 18-Jährige wird demnach aber auf jeden Fall "verliehen - die Frag ist nur wohin". Der Youngster selbst soll einen Verbleib in der Bundesliga allerdings bevorzugen.

Schwieriger soll sich die Situation bei Sarr gestalten. Für den 30-Jährigen sind laut Falk weiterhin keine Angebote eingetrudelt. Der FC Bayern soll ihm jedoch klar gemacht haben, dass die Chancen auf Einsätze sehr gering sind.

Unabhängig von möglichen weiteren Einnahmen ist sich Altschäffl übrigens sicher, dass der Kauf eines neuen Linksverteidigers "kein Thema" mehr wird. "Es wurde viel Geld ausgegeben, daher wird jetzt gespart." Auch die lange im Raum stehende Verpflichtung von Konrad Laimer von RB Leipzig wird wohl nicht über die Bühne gehen. Die Forderungen der Sachsen seien zu hoch, mit Marcel Sabitzer wisse ein vorhandener Mittelfeldspieler zudem inzwischen zu gefallen. Ein Abschied Sabitzers soll daher auch nicht mehr infrage kommen.