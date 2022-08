Reis setzt vor dem Bayern-Spiel auf Psycho-Tricks

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Thomas Reis zieht das Spiel gegen den FC Bayern alle Register

Trainer Thomas Reis vom Fußball-Bundesligisten VfL Bochum will seine Schützlinge vor dem Duell am Sonntag (17:30 Uhr) gegen den FC Bayern München mit Bildern vom 4:2-Erfolg im letzten Heimspiel gegen den Rekordmeister motivieren.

"Natürlich ist unser letztes Spiel gegen die Bayern noch präsent. Schnelles Umschaltspiel, toller Einsatz. Es kann sein, dass wir ein, zwei Szene von damals wieder Revue passieren lassen", sagte der Coach am Freitag auf der Pressekonferenz.

Die Bochumer sind allerdings mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet und warten noch auf den ersten Punktgewinn 2022/23. Der FC Bayern zeigte hingegen schon gleich zum Saisonauftakt seine Stärken.

"Die Bayern sind gerade in ihrer Offensive sehr variabel. Da kommt sehr, sehr viel Arbeit auf uns zu", erläuterte der VfL-Coach. Man wolle für den Gegner "unangenehm sein und das Spiel am Sonntag so lange wie möglich offen gestalten".

Reis kann gegen die Bayern mit Gerrit Holtmann planen, der am Freitag wieder trainierte. "Für Lys Mousset kommt das Bayern-Spiel noch zu früh", so Reis.

Nachdem der VfL zuletzt nach Standardsituationen anfällig gewesen war, wurde an dieser Schwachstelle gearbeitet. "Wir haben natürlich auch Standards trainiert und die Probleme thematisiert", meinte Reis," "wir wollen es besser machen, dafür ist jeder auf dem Platz mitverantwortlich. Die Sicherheit brauchen wir."