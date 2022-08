Bildausfälle: DAZN zahlt italienischen Fans Entschädigung

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Bei den DAZN-Übertragungen der Serie A gab es am 1. Spieltag massive Probleme

Beim Bundesligaspiel des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg sorgte der Streamingdienst DAZN bei vielen Kunden für großen Ärger. Auch die italienische Serie A war von den massiven technischen Problemen des Unternehmens betroffen. Im Gegensatz zu den deutschen Fans dürfen sich die italienischen Anhänger allerdings über eine Entschädigung freuen.

Viele Fans des FC Bayern und des VfL Wolfsburg blickten beim direkten Duell am vergangenen Sonntag auf schwarze Bildschirme. Der Streamingdienst DAZN hatte mit großen technischen Problemen zu kämpfen und sorgte so in den heimischen Wohnzimmern für einen unfreiwilligen Blackout.

Zwar entschuldigte sich DAZN schon während der Partie für die Bildausfälle und Nicht-Erreichbarkeit der Seite, die User konnte das aber nicht besänftigen. Viele forderten eine Art finanzieller Entschädigung und drohten dem Unternehmen gar mit Kündigung des Abos.

Ähnlich groß war der Ärger in Italien, wo DAZN als Hauptrechte-Inhaber der Serie A auftritt. Auch die Übertragung der italienischen Liga war am vergangenen Wochenende empfindlich gestört. Doch während es für die deutschen Zuschauer bei einer Entschuldigung blieb, dürfen sich die Serie-A-Fans im Nachgang immerhin über eine finanzielle Entschädigung freuen.

DAZN verspricht: Probleme behoben

In einem Gespräch mit italienischen Sport-Staatssekretärin Valentina Vezzali erklärte sich DAZN dazu bereit, den italienischen Fans die Hälfte des gezahlten Monats-Preises zurückzuzahlen. Je nach Abo-Modell erhalten die Fans demnach bis zu 20 Euro zurück. Die Rückerstattung läuft zudem automatisiert, die Fans müssen daher nicht extra einen Antrag ausfüllen und einreichen.

Gleichzeitig erklärte DAZN, die technischen Probleme, die das Unternehmen als "unvorhersehbar" und "außergewöhnlich" bezeichnete, endgültig behoben zu haben. "DAZN hat uns versichert, dass es nicht noch mal passieren wird. Wir als Liga werden da ein Auge drauf haben", sagte Serie-A-Boss Lorenzo Casini.