Baumgart mit Spitze gegen Ex-Köln-Knipser Modeste

Steffen Baumgart äußerte sich zu seinem Ex-Stürmer Anthony Modeste

Steffen Baumgart hat sich im Vorfeld des Bundesligaspiels seines 1. FC Köln bei Eintracht Frankfurt auch zur Personalie Anthony Modeste geäußert. Der einstige Torjäger der Kölner war zuletzt zum BVB gewechselt, konnte für Borussia Dortmund aber noch keinen Treffer erzielen.

"Dass Tony etwas Außergewöhnliches für uns war, das steht außer Frage", meinte der Cheftrainer des Effzeh am Sonntagnachmittag bei "DAZN", nur um im Anschluss direkt zu relativieren: "Aber das, was ihn im letzten Jahr ausgezeichnet hat, war die Mannschaft in seinem Hintergrund."

Anthony Modeste hatte in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit 20 Saisontore für den 1. FC Köln erzielt und somit maßgeblichen Anteil daran, dass der Klub als Tabellensiebter in die Playoffs der UEFA Conference League einzog.

Baumgart hob Modestes damalige Teamkollegen und Kölner Leistungsträger wie Jonas Hector, Florian Kainz oder Benno Schmitz hervor, die dem Franzosen viele Treffer aufgelegt hatten und viel Laufarbeit für den Routinier verrichteten.

BVB-Neuzugang Modeste wartet noch auf erstes Tor für Dortmund

Im Vergleich zum Spiel der Domstädter verfolge der BVB eine andere Spielidee, an die sich Modeste erst noch anpassen müsse, ließ Baumgart in seinen Aussagen über den 34-Jährigen durchblicken.

"Wir sehen es ja gerade. Wenn eine Mannschaft eben nicht so agiert, dann schießt du vielleicht auch nicht so viele Tore wie vorher. So muss man es sagen. Bei uns geht es ums Mannschaftliche", meinte der 50-Jährige, unter dem Modeste als Mittelstürmer gesetzt war.

Insgesamt hat Modeste, der in den letzten Jahren für 1899 Hoffenheim und den 1. FC Köln in der Bundesliga spielte, 83 Tore in 192 Bundesliga-Spielen erzielt. Er war für rund fünf Millionen Euro zum Vizemeister nach Dortmund gewechselt, wo er einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison unterzeichnete.