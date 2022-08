Portugal-Legende Futre erleidet Schlaganfall

AFP/SID/JOSE JORDAN

Sorge um Paulo Futre nach Schlaganfall

Portugal ist in Sorge um seinen früheren Fußball-Topstar Paulo Futre: Der 56 Jahre alte Ex-Nationalspieler hat nach der Beerdigung seiner Mutter einen Schlaganfall erlitten und wird mittlerweile in einem Krankenhaus in Lissabon behandelt.

Dies berichten portugiesische Medien. Demnach sei Futre bei Bewusstsein, er warte auf eine vollständige Diagnose.

Linksaußen Futre hatte 1987 mit dem FC Porto den Europapokal der Landesmeister durch einen Finalsieg gegen den FC Bayern gewonnen und war danach für sechs Jahre zu Atlético Madrid gewechselt.

Es folgten unter anderem Abstecher zu Olympique Marseille, dem AC Mailand und West Ham United.