BVB-Bosse erklären das Erfolgsrezept bei Bynoe-Gittens

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Jamie Bynoe-Gittens (l.) stand gegen Werder Bremen in der BVB-Startelf

62 Minuten lang wirbelte Jamie Bynoe-Gittens am letzten Samstag auf der offensiven Außenbahn des BVB mit, freute sich dabei über seinen ersten Startelfeinsatz der jungen Saison. Erst nach seiner Auswechslung folgte das Dortmunder Fiasko gegen Werder Bremen mit drei Gegentoren in den Schlussminuten zum 2:3-Endstand. Der junge Brite gilt dennoch als der BVB-Aufsteiger schlechthin in den letzten Monaten.

Schon vor Jahren waren die Dortmunder Verantwortlichen vom großen Potenzial des gebürtigen Londoners überzeugt: "Jamies Talent war früh offensichtlich", wurde BVB-Nachwuchskoordinator Lars Ricken im "kicker" zitiert.

Bynoe-Gittens wurde in seinen Jugendjahren bei Manchester City intensiv beobachtet, ehe er im Sommer 2020 vom BVB verpflichtet wurde.

In den letzten zwei Jahren arbeitete praktisch jedes betroffene Ressort bei den Schwarz-Gelben mit daran, dass es der mittlerweile 18-Jährige zum Bundesligaspieler schaffen würde.

Ricken erinnert sich: "Seine Entwicklung ist ein Beispiel für ein gutes abteilungsübergreifendes Zusammenspiel. Denn es haben verschiedene Abteilungen – vom Scouting über das Jugendhaus und die Mitarbeiter im U-Bereich bis zu den Profis – hervorragend Hand in Hand zusammengearbeitet, um ihn auf das Niveau zu bringen, das er aktuell zeigt."

BVB-Youngster Bynoe-Gittens überzeugt mit "Unberechenbarkeit"

Jüngst gegen Werder Bremen durfte er zum zweiten Mal von Beginn an für die BVB-Profis in der Bundesliga auflaufen, zum sechsten Mal insgesamt bestritt er eine Partie im deutschen Fußball-Oberhaus.

Mitspieler Thorgan Hazard lief er zuletzt den Rang als Stammspieler ab. Sich nun als feste Größe in der Startformation von Cheftrainer Edin Terzic zu etablieren, hat sich der Engländer zum Ziel gesetzt. Mit seiner Schnelligkeit und Kreativität, die Bynoe-Gittens laut Sportdirektor Sebastian Kehl "schon immer ausgezeichnet haben" sowie seiner "Unberechenbarkeit im Eins-gegen-eins verleiht er uns dazu ein ganz besonderes Element."

Am kommenden Samstag soll er das im schwarz-gelben Dress gegen Hertha BSC (ab 15:30 Uhr) erneut unter Beweis stellen.