Trotz "Topfit"-Aussage: Darum fehlt Terodde so oft

IMAGO/Joachim Sielski

Schalke-Stürmer Simon Terodde verschoss am Wochenende zwei Elfmeter

In der letzten Saison stand Simon Terodde beim FC Schalke 04 in fast jedem Spiel über 90 Minuten auf dem Feld. Nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga sieht das ein bisschen anders aus. An der Fitness liegt es laut dem 34-Jährigen nicht. Der "kicker" hat nun enthüllt, warum der Angreifer zuletzt nur unregelmäßig zum Einsatz kam.

Zwei Minuten in Köln (1:3), eine gute Stunde gegen Gladbach (2:2) und rund 71 Minuten in Wolfsburg (0:0): In der Bundesliga ist Simon Terodde derzeit noch nicht der Mann der 90 Minuten, der er zuletzt in der 2. Liga beim FC Schalke 04 war.

Während ihn zu Saisonbeginn noch muskuläre Probleme ausbremsten, ist Terodde mittlerweile laut eigener Aussage voll belastbar und könnte möglicherweise noch viel mehr spielen.

"Ich fühle mich topfit", zitiert der "kicker" den Angreifer. Trotzdem trainiert der 34-Jährige oft nur eingeschränkt, fehlte vermehrt in Tests oder bei Teameinheiten. Auch vor dem Gastspiel bei den Wölfen war das zu Wochenbeginn der Fall.

Schalke 04: Teroddes Elfer-Quote ist eher schlecht

Nach Informationen des Fachmagazins liegt das daran, dass die Schalker Verantwortlichen bereits bei kleineren Beschwerden des Offensivmannes deutlich vorsichtiger agieren, um bei Terodde, der in der letzten Saison mit 30 Toren in 30 Spielen maßgeblich zum Aufstieg beitrug, nichts zu riskieren. Beim Routinier ist dem Klub die Belastungssteuerung extrem wichtig, so scheint es.

Dass Terodde am Wochenende bei der Nullnummer in Wolfsburg eine schlechte Figur machte, als er gleich zweimal einen Elfmeter verschoss, hätte den Verantwortlichen allerdings ebenfalls auffallen können. Denn die statistische Auswertung zeigt: so gut Terodde im Strafraum aus dem Spiel heraus ist, so schwach ist seine Quote vom Punkt.

Von 34 Strafstößen in seiner Profi-Karriere landeten zehn nicht im Tor. Die Erfolgsquote des 34-jährigen Mittelstürmers liegt damit bei 71 Prozent. Runtergerechnet auf die Bundesliga liegt sie allerdings nur bei 33 Prozent, in der 2. Liga fanden immerhin 20 von 28 Elfern den Weg ins Tor.