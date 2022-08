Brisanter Kabinenbesuch: Tedesco bei RB angezählt?

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Bei RB Leipzig hängt offenbar der Haussegen schief

Vor der Saison galt Domenico Tedesco bei den Buchmachern nicht unbedingt als Topfavorit mit Blick auf den ersten Trainerrauswurf, nach schlechtem Saisonstart ist der Coach von RB Leipzig allerdings in vielfacher Hinsicht angezählt. Denn auch die Verantwortlichen beim Fußball-Bundesligisten machen es dem Fußballlehrer scheinbar nicht leicht. Zuletzt gab es unter anderem einen brisanten Kabinenbesuch - ohne Tedescos Wissen.

Magere zwei Punkte hat RB Leipzig - eigentlich als Verfolger von Titelanwärter FC Bayern München in die Saison gestartet - bislang auf dem Konto. Auf zwei Unentschieden in Stuttgart (1:1) und zuhause gegen den 1. FC Köln (2:2) folgte eine 1:2-Pleite bei Union Berlin. Zu wenig für die Ansprüche des Klubs aus Sachsen, der begehrte Spieler wie Christopher Nkunku hielt und dazu noch Timo Werner zurückholte.

Der Druck auf Trainer Domenico Tedesco wuchs zuletzt immens an, weil RB-Boss Oliver Mintzlaff nach dem Köln-Spiel in der "Bild am Sonntag" zu einer Verbalattacke ansetzte und von einem "beschissenem Start" der Roten Bullen sprach: "Wir haben erwartet, dass wir die beiden Spiele gewinnen. Das muss mit dem Kader unser Anspruch sein." Diese Aussage sorgte intern genauso für Unruhe wie ein Kabinenbesuch Mintzlaffs, der unter der Woche folgte.

Kapitän Willi Orban verriet zuletzt, dass der RB-Verantwortliche in der Umkleide war und mit den Spielern gesprochen hatte.

Brisant: Tedesco wusste laut der "Süddeutschen" nichts davon. "Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich war nicht dabei", zitierte die Zeitung einen perplexen Coach, der sich dem Bericht nach als "vom Oberbullen gehörnt" gefühlt haben dürfte.

RB Leipzig: Tedesco vor ungewisser Zukunft

Über Tedescos Zukunft, der selbst erst Ende letzten Jahres beim sächsischen Fußball-Bundesligisten als Nachfolger des erfolgslosen Jesse Marsch anheuerte, schwebt derweil zudem die Frage danach, wer neuer Sportdirektor bei RB wird.

Als heißester Anwärter gilt Ex-Gladbach-Manager Max Eberl. Dieser, so hieß es zuletzt bei "Sport1", könnte möglicherweise bei weiter anhaltenden schlechten Leistungen beziehungsweise fehlenden Ergebnissen auf seinen alten Vertrauten Marco Rose setzen wollen.