Wird Koné zum Gladbacher Rekordtransfer?

IMAGO/Revierfoto

Gladbach-Star Kouadio Koné ist auf der Insel wohl heiß begehrt

Kouadio Koné ist im Mittelfeld der Gladbacher unter dem neuen Cheftrainer Daniel Farke bisher gesetzt, stand in allen drei Bundesliga-Partien in der Startformation. Der 21-Jährige hat sich längst auch im europäischen Ausland in den Fokus gespielt und wird jetzt mit einem millionenschweren Angebot in Verbindung gebracht.

Wie die französische Sportzeitung "L'Équipe" berichtet, steht der junge Franzose beim aufstrebenden englischen Erstligisten Newcastle United auf dem Zettel.

Nach Informationen der Fachzeitung soll Koné aufgrund seiner zuletzt gezeigten Leistungen das ernsthafte Interesse der Magpies auf sich gezogen haben, die am jüngsten Wochenende einen 3:3-Achtungserfolg gegen Meister Manchester City erzielt haben und nach drei Premier-League-Spieltagen noch ungeschlagen sind.

Wie es weiter heißt, soll Newcastle United bereit sein, für Kouadio Koné tief in die Tasche zu greifen. So wird eine Ablösesumme von bis zu 35 Millionen Euro gehandelt, die für den zentralen Mittelfeldspieler gezahlt werden könnte.

Offizielles Angebot wohl noch nicht in Gladbach eingegangen

Sollte sich diese kolportierte Zahl bestätigen, würde Koné zum zweitteuersten Verkauf der Gladbacher Vereinsgeschichte avancieren. Gladbacher Rekordhalter ist noch immer Granit Xhaka, der im Sommer 2016 für 45 Millionen Euro zum FC Arsenal transferiert wurde.

Laut dem Medienbericht aus Frankreich soll der Klub von der Insel die Gladbacher bereits über sein Interesse an Koné informiert haben. Ein konkretes Angebot habe es bisher aber noch nicht gegeben.

Koné war im Sommer des letzten Jahres für rund neun Millionen Euro Ablöse vom FC Toulouse gewechselt, hat sich seit dem direkt als feste Größe bei der Borussia etabliert. Er stand bisher in 32 Pflichtspielen für die Fohlenelf auf dem Rasen und ist vertraglich noch bis 2025 an die Gladbacher gebunden.