Emre Can: Das nächste Millionengrab des BVB?

Emre Can wird von vielen BVB-Fans kritisch gesehen

Nach seiner Einwechslung gegen Werder Bremen wird Emre Can zum Gesicht des totalen Zusammenbruchs von Borussia Dortmund. Nicht nur kritische Fans fragen sich: Ist der einst als Stabilisator verpflichtete Nationalspieler das nächste Millionengrab des BVB?

Schon nach 18 Minuten stand Emre Can am Samstag an der Seitenlinie: Deutlich früher als erwartet erhielt der 28-Jährige von Trainer Edin Terzic eine Bewährungschance im defensiven Mittelfeld, nachdem der zuvor auffällige Mahmoud Dahoud verletztungsbedingt vom Platz musste.

Dass bereits bei Cans ersten Schritten auf dem Rasen vereinzelt Pfiffe zu vernehmen sind, zeigt sofort, wie schwer der Stand des Defensiv-Allrounders bei vielen BVB-Anhängern ist. Allerdings konnte der gebürtige Frankfurter an diesem denkwürdigen Nachmittag auch keinerlei Argumente sammeln, die das angeknackste Verhältnis hätten verbessern können.

Im Gegenteil: Immer wieder kam Can zu spät in die Zweikämpfe, verlor Bälle im Aufbauspiel und foulte dann unnütz. Kein Wunder, dass die Bremer den Sechser schnell als Schwachstelle ausgemacht hatten und bewusst pressten, wenn er das Spielgerät führte.

Bei allen drei Gegentreffern, die innerhalb von nur sieben Minuten fielen, sah der frühere Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Gold ganz schlecht aus, vom "kicker" setzte es die desaströse Note 5,5. Schlechter wurde kein anderer Profi bewertet.

Harte Kritik an BVB-Profi Can: "Eine Katastrophe"

Cans Kritiker fühlten sich in ihrer Einschätzung, dass der ehemalige Liverpool- und Juventus-Akteur die 2020 gezahlten 25 Millionen Euro Ablöse nicht wert war, am Ende bestätigt.

Bei Twitter herrschte allenthalben Ratlosigkeit über die Entscheidung von Coach Terzic, den Rechtsfuß eingewechselt und Neuzugang Salih Özcan stattdessen auf der Bank schmoren lassen zu haben.

"Wie man Can statt Özcan bringen kann, ist mir ein Rätsel", schrieb ein User, ein anderer nannte Özcan den "Gewinner des Spiels aus BVB-Sicht".

Prominente Ex-Profis stimmten ihnen zu. "Das Abwehrverhalten von Can ist eine Katastrophe", polterte TV-Experte Stefan Effenberg im "Sport1-Doppelpass".

Trainer-Legende Friedhelm Funkel gab in der Show "Sky90" eine ähnliche Einschätzung ab: "Ich habe beim 2:2 die Körperlichkeit vermisst, das zu verhindern. Emre Can guckt nur zu, wie der Bremer den Ball ins Tor köpft. Da musst du Körperlichkeit zeigen."

BVB: Verletzungspech und Positionswechsel haben Can nicht geholfen

Während im Netz mächtig Dampf abgelassen wird, genießt Can von Seiten seiner Vorgesetzten das Vertrauen - zumindest noch. Allerdings dürften sich auch Klub-Boss Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Sebastien Kehl und Co. bei der teuren Verpflichtung des international überaus erfahrenen DFB-Auswahlspielers insgeheim mehr erhofft haben.

Zugutehalten muss man Can, dass er von den Trainern seit seiner Ankunft in Dortmund häufig hin- und hergeschoben wurde. Mal durfte der 28-Jährige im defensiven Mittelfeld ran, andere Male half er in der Innenverteidigung aus und diente ab und an gar als Notnagel auf der Außenbahn. Ein Rhythmus lässt so nur schwer entwickeln.

Hinzu kommt Cans enormes Verletzungspech, das ihn vor allem in der vorigen Saison regelmäßig ausbremste. Und doch wirken manche Kritikpunkte der Anti-Fraktion nicht völlig aus der Luft gegriffen.

Emre Can - das nächste Millionengrab des BVB?

Der Vorwurf: Zum wiederholten Male hat Borussia Dortmund viele Millionen in einen deutschen Nationalspieler investiert, der in der Folge nicht oder zu selten überzeugen konnte.

Schon bei André Schürrle (30 Millionen Euro) und Nico Schulz (25,5 Millionen Euro) hatten die Westfalen komplett daneben gelegen. Und auch Julian Brandt (25 Millionen Euro) knüpfte an seine Leistungen aus Leverkusener Tagen nur sporadisch an.

André Schürrle (M.) floppte einst beim BVB



Da Cans Arbeitspapier beim BVB aber noch bis 2024 gültig ist und er mit einem kolportierten Jahresgehalt von ca. 8,5 Millionen Euro zu den Besserverdienern im Kader zählt, ist ein Abgang bis zum Deadline Day nahezu ausgeschlossen. Zumal Terzic und Co. dem gescholtenen Allrounder nach außen hin bislang stets den Rücken gestärkt haben.

Dennoch dürfte es für Can in den nächsten Wochen schwierig werden, auf Startelf-Einsätze zu kommen. An Jude Bellingham und Mahmoud Dahoud ist derzeit kein Vorbeikommen, zudem scharrt Salih Özcan im Hintergrund schon gewaltig mit den Hufen.

Can wird sich daher über das Training anbieten müssen, um sein weitestgehend verloren gegangenes Selbstvertrauen wiederzufinden. Früher haben ihn Mentalität, Wucht und Torgefahr ausgemacht, davon war in den vergangenen Monaten jedoch nicht mehr viel zu sehen.

Für Can bleibt nur zu hoffen, dass das Bremen-Spiel sein persönlicher Tiefpunkt war.

Heiko Lütkehus