Entwarnung bei BVB-Trio - Malen fehlt wohl in Berlin

IMAGO/Michael Taeger

Renkte sich gegen Bremen die Schulter aus: BVB-Profi Dahoud (M.)

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will am kommenden Samstag (15:30 Uhr) bei Hertha BSC Wiedergutmachung betreiben. BVB-Cheftrainer Edin Terzic kann am 4. Spieltag dabei wohl auf drei zuletzt angeschlagene Spieler zurückgreifen, die die defensive Stabilität wieder herstellen sollen.

Der Ausfall von Mahmoud Dahoud im Spiel gegen Werder Bremen (2:3) wog in der Rückbetrachtung schwer. Der zentrale Mittelfeldspieler hatte bis zu seiner verletzungsbedingten Auswechslung in der 18. Minute die Fäden des Spiels gezogen.

In einem Zweikampf renkte sich der 26-Jährige die rechte Schulter dann aus, in der Kabine konnte das Gelenk zumindest wieder gerichtet werden. Ein Weiterspielen war jedoch nicht mehr möglich, sodass Emre Can für den zweifachen deutschen Nationalspieler aufs Feld kam.

Mit dem Defensiv-Allrounder in den eigenen Reihen entglitt dem BVB jedoch nach und nach die Partie. Trotz eines zwischenzeitlichen 2:0-Vorsprungs drehte Bremen schließlich das Spiel in den letzten sechs Minuten - Can traf vor allem beim zwischenzeitlichen Ausgleich eine Mitschuld, als er nicht entschlossen genug zum Kopfballduell mit Niklas Schmidt ging.

Gut für den BVB, dass Dahoud im nächsten Punktspiel gegen Hertha BSC nach Angaben von "Ruhr Nachrichten" wieder spielen kann. Während eine ähnliche Verletzung in der Vorsaison noch dafür gesorgt hatte, dass er rund zwei Monate ausfiel, ist eine längere Pause nun nicht zu befürchten.

Adeyemi vor BVB-Rückkehr - Malen fehlt

Laut der Regionalzeitung können die BVB-Fans zudem von den Einsätzen der Innenverteidiger Mats Hummels und Nico Schlotterbeck ausgehen. Letzterer war in der Schlussphase umgeknickt und hatte auf die Zähne gebissen. Hummels war wegen muskulärer Probleme am Hüftbeuger nach rund 60 Minuten ausgewechselt worden.

Möglich zudem, dass in Karim Adeyemi ein weiterer Neuzugang in Berlin wieder auf dem Rasen stehen kann. Der Angreifer fiel zuletzt wegen einer gegen Bayer Leverkusen zugezogenen Fußprellung aus. In der Trainingswoche dürfte der Youngster sein Pensum nun steigern können.

Für Donyell Malen wird die Zeit laut "Ruhr Nachrichten" indes nicht reichen. Der Niederländer fehlte gegen Bremen bereits aufgrund von muskulären Probleme und fällt demnach auch bei der Hertha aus.