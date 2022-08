Ex-Kollege verteidigt CR7 gegen Vorwürfe

IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Ronaldos Zukunft bei Manchester United ist weiter ungewiss

Ist Cristiano Ronaldo schädlich für das Klima innerhalb der Kabine von Manchester United? Ein ehemaliger Teamkollege des portugiesischen Superstars glaubt das nicht.

Was wurde zuletzt nicht alles über Cristiano Ronaldo geschrieben: aufgrund seines Wechselwunsches soll er in der Kabine für Unruhe gesorgt haben, es hieß, er sei völlig isoliert vom Team. In der Kantine esse er allein, Gespräche mit den Kollegen gebe es kaum noch, vermeldeten englische Medien.

Ben Foster, mit dem Ronaldo zwischen 2007 und 2009 in der ersten Phase des Portugiesen bei Manchester United zusammenspielte, kann den Berichten über CR7 keinen Glauben schenken. "Nein, niemals. Ehrlich gesagt, er war total harmonisch. Er war nie störend, niemals. Ich würde nie ein schlechtes Wort über ihn verlieren", erklärte der frühere United-Ersatzkeeper bei "Talksport".

"Ronaldo hat mit den Leuten gesprochen. Er hatte ein bisschen mehr drauf und hat versucht, sich im Team zu integrieren und zu lachen und so weiter, aber er war nie störend. Niemals", blickte der heute 39-Jährige zurück und fügte an: "Ich garantiere, dass er in der Kabine keinen Aufstand macht oder ein Unruhestifter ist."

Foster: Ronaldo ist der Wahnsinn

Der 37-Jährige sei "super professionell" und habe "alles richtig gemacht hat", das wisse jeder, beteuerte Foster. "Ich garantiere, dass das auch jetzt so ist."

Die ganzen Geschichten über CR7 würden von den Medien nur gestrickt werden, um Unruhe zu erzeugen. Durchaus mit Erfolg, wie Foster vermutete. "Seine Kollegen lesen das und verhalten sich dann vielleicht anders ihm gegenüber", erklärte der frühere Torwart. Ronaldo selbst hatte die Gerüchte über ihn vor Kurzem selbst als "Lügen" bezeichnet.

Dass der Angreifer - anders als er selbst, der nach seinem Aus beim FC Watford derzeit vereinslos ist - überhaupt noch auf höchstem Niveau spielen kann, beeindruckt den Ex-Kollegen. "Wenn man sich seine Bilder auf Instagram anschaut, ist er total durchtrainiert, das ist der Wahnsinn!", sagte Foster, der nach seiner Zeit in Manchester noch bei West Brom, Birmingham City und eben bei Watford aktiv war.