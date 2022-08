Aussortierter Boyata findet neuen Verein

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Dedryck Boyata verlässt Hertha BSC

Ex-Kapitän Dedryck Boyata verlässt den Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Wie der Verein am Montag mitteilte, wechselt der zuletzt aussortierte Innenverteidiger in seine belgische Heimat zum Meister FC Brügge.

"Dedryck hat seine Verdienste um Hertha BSC. Wir wollen nun jedoch neue Wege gehen. Das haben wir ihm in einem offenen und respektvollen Gespräch mitgeteilt", sagte Herthas Geschäftsführer Sport Fredi Bobic: "Mit dem Wechsel nach Brügge haben wir eine für alle Beteiligten gute Lösung gefunden."

Bereits am Sonntag hatte Boyata in Brügge den Medizincheck absolviert. Die Berliner sollen für den 31-Jährigen, dessen gut dotierter Vertrag noch bis 2024 lief, eine Ablösesumme von zwei Millionen Euro plus mögliche Boni erhalten.

Bei der Hertha hatte Boyata vor Saisonbeginn die Kapitänsbinde an Marvin Plattenhardt verloren. Kurz darauf schaffte er nach einem Einsatz im DFB-Pokalspiel bei Eintracht Braunschweig (5:6 i.E.) aus Leistungsgründen nicht mehr den Sprung in den Kader. Insgesamt kam er seit seinem Wechsel von Celtic Glasgow vor drei Jahren in 76 Pflichtspielen (sechs Tore, drei Assists) für den Hauptstadtklub zum Einsatz.