"Unverzeihlich!": Klopps Reds am Pranger

IMAGO/Peter Byrne

Jürgen Klopp legte mit dem FC Liverpool einen Fehlstart hin

Nach 21 Liga-Spielen ohne Pleite musste sich der FC Liverpool am Montagabend ausgerechnet dem zuletzt kriselnden Erzrivalen Manchester United mit 1:2 geschlagen geben. Die Reds um Erfolgscoach Jürgen Klopp stecken damit eigentlich erstmals seit der Deutsche 2015 das Zepter übernahm in einer Krise. Ein Umstand, für den eine Klub-Ikone deutliche Worte fand.

"Liverpool war nicht bereit, ein Derby zu bestreiten und das ist unverzeihlich", wetterte der ehemalige Reds-Verteidiger Jamie Carragher nach der Niederlage seines Herzensklubs bei "Sky Sports". Jürgen Klopp werde "besorgt sein", so der 44-Jährige weiter.

Wie sehr die Pleite nachwirkt, zeigt ein Blick auf die Tabelle. Nachdem man bereits die Londoner Klubs FC Fulham (2:2) und Crystal Palace (1:1) nicht bezwingen konnte, finden sich die Mannen von der Anfield Road nach drei Spieltagen der englischen Premier League lediglich auf Rang 16 wieder. Der Abstand zum vermeintlichen Hauptkonkurrenten um die Meisterschaft Manchester City beträgt schon vier Zähler.

Die Lücke zu den Cityzens sei bereits enorm, "angesichts der Qualität von City. Aber Liverpool kann im Moment ohnehin nicht über ManCity nachdenken", beurteilt Carragher die Situation. "Liverpool muss wieder in die Spur finden. Sie sind extrem schwach gestartet, was man nicht von ihnen erwartet hätte. Sie haben sehr hohe Erwartungen, aber sie sind aktuell Millionen Meilen davon entfernt." Die Art und Weise wie die Pleite gegen United zustande gekommen sei, könne man "nicht akzeptieren".

"Wenn es regnet, muss man auch raus"

"Das ist nicht die einfachste Situation aller Zeiten. Aber wenn es regnet, muss man auch raus". Der Auftritt in Old Trafford sei zwar "kein Katastrophenspiel" gewesen, gerade zu Beginn sei United aber die aggressivere Mannschaft gewesen. "Im Moment zählt nur das Ergebnis", erweckt Klopp gegenüber "Sky" zwar nicht den Eindruck, dass er den Fehlstart einfach hinnehmen will, dass der 55-Jährige allerdings befand: "Wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Ich weiß, es klingt lächerlich, aber so sehe ich das", sorgte im Netz durchaus für Aufruhr unter den Fans.

Der Spielplan meint es zumindest gut mit dem FC Liverpool. Am kommenden Samstag (27.08., 16:00 Uhr) empfängt man Premier-League-Underdog AFC Bournemouth an der Anfield Road. "Anfield muss da rocken, wir müssen das Feuer entfachen. Wir werden absolut alles versuchen, was die Liverpool-Fans von uns erwarten. Wir werden um unser Leben kämpfen", versprach Klopp.