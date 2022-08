Trapp glaubt auch international an Dominanz des FC Bayern

IMAGO/Jonathan Moscrop

Kevin Trapp ist vom Saisonstart des FC Bayern beeindruckt

Angesichts der Dominanz des FC Bayern München schwindet bei der Konkurrenz die Hoffnung auf ein wenig Spannung im Titelkampf der Fußball-Bundesliga.

"Natürlich ist das ein Statement", sagte Nationaltorwart Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt beim Sport-Bild-Award in Hamburg zum Rekordstart des Rekordmeisters mit neun Punkten und 15:1 Toren: "Es wird sehr schwer für die anderen Mannschaften, da mithalten zu können."

Droht nun bereits Langeweile an der Spitze? "Ich hoffe nicht", antwortete Trapp, musste aber auch zugeben: "Die Bayern haben meiner Meinung nach sehr gut eingekauft. Sie werden sicher nicht nur in der Liga dominieren, sondern auch international."

FC Bayern freut sich über Saisonstart

Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic genoss nach dem 7:0 beim VfL Bochum den Abend in Hamburg. "Für uns ist es positiv, wir sind gut in die Saison gestartet und wollen so weitermachen", sagte er. Die ersten drei Spiele plus Supercup seien "gut gelaufen, aber wir wissen alle, wie lang die Saison ist", warnte Salihamidzic.

Zunächst freuen sich die Bayern, "dass der Trainer die richtigen Knöpfe gedrückt hat und dass wir so gut reingekommen sind", lobte Salihamidzic Coach Julian Nagelsmann. Die gesamte Führung habe "die Pläne ausgearbeitet" und "eine sehr gute Mannschaft zusammengestellt."

Während die vermeintlichen Konkurrenten Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen bereits strauchelten, haben die Bayern trotz des Abgangs von Star-Stürmer Robert Lewandowski vollends überzeugt. Auf das 5:3 im Supercup gegen Leipzig folgten die Siege gegen Frankfurt (6:1), Wolfsburg (2:0) und Bochum.