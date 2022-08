Darum ist der FC Bayern ohne Lewandowski noch besser

Imago/sport.de

Der FC Bayern trifft auch ohne Robert Lewandowski wie am Fließband

Der FC Bayern München muss nach acht titelreichen Jahren erstmals ohne Robert Lewandowski und dessen zahlreiche Tore auskommen. Die ersten Spiele haben gezeigt, dass die Sorgen, die in Teilen vor dem Saisonstart herrschten, unbegründet waren. Der deutsche Rekordmeister ist ohne den Weltfußballer sogar noch besser und gefährlicher.

Vier Spiele, vier Siege, wettbewerbsübergreifende 20 Tore: der FC Bayern hat nach dem Wechsel von Robert Lewandowski zum FC Barcelona den besten Saisonstart aller Zeiten hingelegt. Dem 34-jährigen Mittelstürmer weint - zumindest derzeit - keiner mehr nach, im Gegenteil.

"Wir sind nicht nur in der Breite besser geworden, sondern auch in der Spitze", hob Joshua Kimmich am Wochenende mit Blick auf die Veränderungen im Kader hervor. Ein Satz, der in seiner Vieldeutigkeit auch als Seitenhieb gegen Lewandowski gedeutet werden kann.

Trainer Julian Nagelsmann, mit dem Lewandowski in Taktikfragen nicht immer auf einer Wellenlänge lag, stieß bei "DAZN" ins gleiche Horn. "Die Energie, die wir jetzt in der Mannschaft haben, ist sehr, sehr gut. Da gönnt jeder jedem alles", erklärte der Coach und fügte vielsagend an: "Das war letztes Jahr nicht immer so."

Doch was macht den FC Bayern eigentlich in sportlicher Hinsicht so stark ohne den Polen, der in den letzten drei Saisons in der Liga mit 34, 41 und 35 Toren überragte?

Auf diese Frage hat Kimmich zumindest eine Teilantwort parat. Es käme ihm und dem Team "zugute, wenn du drei oder vier Spieler hast, die alle tief gehen können. Dann hast du noch mehr Optionen, die du ausspielen kannst", beschrieb der Sechser die neuen Möglichkeiten des FC Bayern.

Durch die Umstellung von einem auf Lewandowski fixierten 4-2-3-1 auf ein 4-2-2-2-System sind die vier Offensiven in ihrem Positionsspiel noch unberechenbarer und tauschen regelmäßig die Positionen. Ganz nach Nagelsmanns Geschmack, der seine Schützlinge ein schnelles Kombinationsspiel auf engem Raum aufziehen lässt, um seitlich davon Freiräume zu schaffen, wie in den ersten Spielen gut zu erkennen war. Das Credo des Trainers: Die Positionen müssen besetzt sein, wer das tut, ist jedoch beinahe egal. Flexibilität ist oberstes Gebot.

FC Bayern nach Lewandowski-Abschied wie befreit

Lewandowski galt als Kritiker dieser Spielidee, nun sehen die Kollegen: das neue System bringt Erfolg und jede Menge Tore, die sich dazu noch auf vielen Schultern verteilen. Neuzugang Sadio Mané schlug voll ein und hat bereits vier Treffer auf dem Konto, auch Shootingstar Jamal Musiala profitiert von den neuen offensiven Möglichkeiten und trug sich ebenfalls viermal in die Torschützenliste ein - jeweils den Supercup mit eingerechnet.

Dahinter kommt Serge Gnabry mit drei Toren, Leroy Sané und Benjamin Pavard trafen zweimal. Auch Thomas Müller, Joshua Kimmich und Kingsley Coman waren schon erfolgreich.

Die Abkehr vom Fokus auf Zielspieler Lewandowski hat nicht nur die Münchner befreit, sondern es dem Gegner dazu noch deutlich schwerer gemacht, die Übersicht zu behalten. "Wir konnten gar nicht kämpfen, denn wir sind gar nicht in die Zweikämpfe reingekommen", sagte Bochum-Stürmer Simon Zoller zum Angriffswirbel, den das Offensiv-Quartett des Rekordmeisters im Ruhrstadion erzeugte.

Insbesondere bei schnellen Gegenangriffen ist die Verteidigung gegen Mané, Gnabry und Co. im Vergleich zu den Vorjahren komplexer geworden, die vier Angreifer sorgen mit ihren vertikalen Läufen für Unruhe und für Zuordnungsprobleme in der gegnerischen Abwehr. Dabei ist es bislang unerheblich, wen genau Nagelsmann in die vorderste Front beordert. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Musiala übernahm Coman nahtlos seinen Platz im Angriff.

Auffällig im neuen 4-2-2-2 ist zudem die Fokussierung auf spielerische Lösungen durch die Mitte. Nach dem Abschied von Lewandowski ist dort (mehr) Platz, um sich gemeinsam nach vorn zu kombinieren. Die Taktikexperten der "Sportschau" haben herausgefunden, dass in der aktuellen Saison beinahe 50 Prozent der Angriffe durch die Zentrale vorgetragen wurden, zu Lewandowskis Zeiten waren es nur 30 Prozent. Die neue Spielweise sorgt auch beim Gegner für Staunen.

FC Bayern genießt "die neue Leichtigkeit" ohne Lewandowski

"Wir wurden noch nie so nach allen Regeln der Kunst auseinandergeschraubt", musste Zoller zugeben. Ähnlich dürften sich zuvor auch schon Eintracht Frankfurt und RB Leipzig gefühlt haben, auch der VfL Wolfsburg sah trotz vergleichsweise niedriger 0:2-Pleite kein Land gegen die Angriffe der Münchner.

Gleichzeitig ist das Gegenpressing der Bayern noch aggressiver geworden. Sobald der Gegner im Ballbesitz ist, wirkt die komplette Offensivreihe von Beginn an mit und übt gezielt Druck auf den ballführenden Spieler aus. Mittendrin: Mané, der ein ähnliches Pressing-Vorgehen beim FC Liverpool unter Jürgen Klopp eingeimpft bekam. Lewandowski hingegen blieb als alleinige Spitze oft an der Mittellinie stehen und wartete auf Bälle.

Alles besser also ohne den Weltfußballer? Vor dem Beginn der Champions-League-Spiele fehlen zwar noch die großen Gradmesser für den FC Bayern. Bis hierhin jedoch scheint es eine Win-Win-Situation für den abgewanderten Stürmer und die Münchner zu sein.

Das sieht auch Fußball-Kommentator Marcel Reif so. "Lewandowski fühlt sich in Barcelona wohl, da wollte er hin, da macht er zwei Tore. Und bei den Bayern haben alle Spaß, es ist eine neue Leichtigkeit", sagte Reif bei "Bild". Eben jene Leichtigkeit können die Münchner am kommenden Samstag (18:30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach erneut unter Beweis stellen. Der Tabellenzweite dürfte gewarnt sein.

Chris Rohdenburg