BVB reagiert auf Fan-Proteste

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

BVB-Fans protestieren gegen hohe Ticketpreise

Borussia Dortmunds Fans protestierten am Wochenende beim Heimspiel gegen Werder Bremen (2:3) gegen die hohen Dauerkartenpreise ihres Herzensklubs. Inzwischen reagierte der BVB auf die Kritik der Anhänger.

"Der BVB hat den Dialog mit Fans und Fanvertretern immer geführt und wird ihn - auch zu kontroversen Themen - auch weiterhin führen. Die Kritik haben wir vernommen", teilte der Klub den "Ruhr Nachrichten" auf Anfrage mit.

Die Dortmunder Anhänger auf der Südtribüne hatten beim Werder-Spiel Protestbanner enthüllt. "In der Bundesliga ist allen bekannt, zahl'n die Fans von Borussia am meisten im Land", war darauf unter anderem zu lesen.

Der BVB verlangt inzwischen 240 Euro für die günstigste Stehplatz-Dauerkarte - den höchsten Preis in der gesamten Bundesliga. Auch die Sitzplatz-Dauerkarten sind in Dortmund vergleichsweise teuer.

Auto-freie Anreise "ein Ziel des BVB"

Ein Faktor bei der Preisgestaltung ist laut der Stellungnahme des Vereins die NRW-weite Zugfahrkarte, die im Ticket enthalten ist. Der Wunsch dazu sei "aus der Fangemeinschaft" gekommen und "konsequent mit allen relevanten Gremien abgestimmt" worden, so der BVB.

Zuvor konnte mit den Tickets für die Heimspiele im Signal Iduna Park nur das Gebiet des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) befahren werden.

"Nicht zuletzt auch aus allgemeinen Nachhaltigkeitsgedanken und der sich eröffnenden Vielfalt an Nutzungsoptionen, beispielsweise der Park-and-Ride-Möglichkeit" habe es das Upgrade gegeben. Es sei "ein Ziel des BVB ist, dass so viele Fans wie möglich ohne eigenes Auto anreisen", hieß es.

BVB verzeichnet "geringere Gesamteinnahmen als andere Klubs"

Neben dem ÖPNV-Service sei zudem auch der "verhältnismäßig große Anteil an Stehplätzen" bei der Preisgestaltung zu bedenken.

Dieser führe dazu, "dass der BVB trotz der größeren Menge an Zuschauern geringere Gesamteinnahmen pro Spieltag als andere Klubs der Bundesliga verzeichnet".

In Sachen Dauerkartenpreise habe es jede Saison "inflationsbedingte Anpassungen" gegeben, erklärte der Klub. "In diesem Jahr lag die Anpassung bei 3,1 Prozent, also deutlich unter dem Inflationsanstieg von mehr als 7,5 Prozent."