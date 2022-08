Medien: HSV-Brutalo vor Wechsel zum FCK

IMAGO/KBS-Picture Kalle Meincke

Mit seinem brutalen Tritt sowie der Roten Karte bei der 1:2-Niederlage des Hamburger SV gegen Darmstadt 98 am Wochenende sorgte Aaron Opoku für den Aufreger des fünften Spieltags in der 2. Bundesliga. Nun steht offenbar der Wechsel des HSV-Profis zum 1. FC Kaiserslautern bevor.

Wann Aaron Opoku in der 2. Bundesliga wieder auf dem Platz stehen darf, ist derzeit offen.

Beim Stand von 0:2 gegen Darmstadt 98 am vergangenen Freitag waren dem 23 Jahre alten Flügelstürmer des Hamburger SV die Sicherungen komplett durchgebrannt.

Nach einem eher harmlosen Trikotzupfer von Gegenspieler Fabian Holland in der 64. Minute ließ sich Opoku zu einem bösen Tritt hinreißen. Eine Rote Karte war die Folge. Zudem kassierte der HSV-Profi eine Sperre von fünf Spielen.

Vom HSV zum 1. FC Kaiserslautern?

"Ich entschuldige mich nochmal öffentlich, weil das, was mir passiert ist, nicht in den Profisport gehört", teilte Opoku am Sonntagabend via Instagram mit. "Ich habe meine Emotion die Oberhand gewinnen lassen, was das Ganze trotzdem nicht entschuldigt."

"Aaron hat sich bei der Mannschaft und bei mir entschuldigt, mehr kann er jetzt gerade nicht tun", erklärte Trainer Tim Walter.

Dass Opoku jemals wieder im Trikot der Hanseaten aufläuft, rückt damit in weite Ferne. Laut "Bild" steht der Wechsel des gebürtigen Hamburgers zu Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern nämlich unmittelbar bevor.

Kassiert der HSV eine Ablöse unter Marktwert?

Demnach komme der Transfer voraussichtlich zeitnah zustande, obwohl der HSV die letzte Lauterer Offerte zunächst abgelehnt habe.

Opokus Marktwert liegt bei rund 600.000 Euro. So viel können die traditionell klammen Pfälzer dem Bericht zufolge jedoch nicht stemmen.

Ein wenig Zeit bleibt beiden Klubs noch, um den Opoku-Deal über die Bühne zu bringen. Das Transferfenster in den deutschen Ligen schließt erst am 1. September um 18:00 Uhr.