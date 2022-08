BVB bangt um Trio - Sorgenkind nicht im Training

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Donyell Malen könnte dem BVB fehlen

Borussia Dortmund hat seine öffentliche Trainingseinheit am Dienstag ohne drei potenzielle Stammkräfte absolviert. Auch ein Sorgenkind der letzten Monate fehlte dem BVB.

Vier Tage nach der bitteren 2:3-Heimpleite gegen Werder Bremen hat sich Borussia Dortmund in einer öffentlichen Trainingseinheit seinen Fans präsentiert. Bei herrlichem Sommerwetter am Trainingsgelände in Brackel gab es für die BVB-Anhänger allerdings nicht nur gute Nachrichten.

Donyell Malen (muskuläre Probleme), Mahmoud Dahoud (Schulter) und Karim Adeyemi (Fuß) konnten nicht an der Einheit teilnehmen. Ob sie dem BVB am Samstag (15:30 Uhr) bei Hertha BSC zur Verfügung stehen, ist noch offen.

Insbesondere bei Malen, der auch das Werder-Spiel verpasste, dürfte die Zeit aber knapp werden.

Auch Mateu Morey nicht im BVB-Training

Auch Mateu Morey trainiert am Dienstag aus Gründen der Belastungssteuerung nicht mit. Der 22 Jahre alte Spanier tastet sich nach einer schweren Knieverletzung gerade wieder an den Spielbetrieb im Profi-Team heran.

☀️ Das öffentliche Training in Brackel läuft und einige Schwarzgelbe sind wieder mit dabei! pic.twitter.com/jHwhoJuo9V — Borussia Dortmund (@BVB) 23. August 2022

Nicht dabei war natürlich auch Sébastien Haller. Der Neuzugang unterzieht sich wegen seiner Hodenkrebs-Erkrankung derzeit einer Chemotherapie. Er wird frühestens Anfang 2023 zurückerwartet.

Bei einer Untersuchung nach vorangegangener OP hatte sich sein Tumor als bösartig herausgestellt.

BVB bei Hertha BSC auf Wiedergutmachung aus

Im Duell mit Hertha BSC ist der BVB nach der desaströsen Schlussphase gegen Werder auf Wiedergutmachung aus.

Die Dortmunder hatten bis zur 89. Spielminute durch Tore von Julian Brandt (45.) und Raphael Guerreiro (77.) mit 2:0 geführt.

Dann hatten Lee Buchanan (89.), Niklas Schmidt (90.+3) sowie Oliver Burke (90.+5) die Partie noch zugunsten der Gäste gedreht.

Es war das erste Mal in der Bundesliga-Geschichte, dass eine Mannschaft nach der 89. Minute noch drei Gegentreffer kassierte.

Der BVB hat als Tabellensiebter nach drei Spieltagen bereits drei Punkte Rückstand auf den FC Bayern, der seine Partien allesamt gewann und ein Rekord-Torverhältnis von 15:1 aufweist.