14-jähriges Hertha-Supertalent vor Wechsel zum FC Bayern?

IMAGO/Matthias Koch

Verliert Herthas U15-Auswahl ein großes Talent?

Der deutsche Fußball-Branchenprimus FC Bayern München bastelt nicht nur am bestmöglichen Kader für die Profimannschaft. Auch im Juniorenbereich wollen die Süddeutschen aufrüsten. Ein Supertalent von Hertha BSC ist ins Blickfeld geraten, der BVB und weitere nationale Konkurrenten würden dadurch leer ausgehen.

Der FC Bayern wird sich im Werben um den gerade einmal 14 Jahre alten Yll Gashi gegen zahlreiche Konkurrenten durchsetzen. Das geht aus den Informationen von "Bild" hervor.

Demnach laufen die Gespräche zwischen dem Spieler, seinem Umfeld und den Münchnern schon auf Hochtouren. Gashi habe sich bereits für einen Wechsel in den Juniorenbereich des FC Bayern entschieden, heißt es. Daher stehe der Wechsel kurz bevor.

Ylls Vater Hashim bestätigte gegenüber der Boulevardzeitung zumindest: "Wir sind mit mehreren Vereinen aus dem In- und Ausland in Gesprächen. Der nächste Schritt muss der richtige sein. Der Vertrag sollte bis zum Abitur meines Sohnes laufen. Noch ist offen, für wen wir uns entscheiden."

BVB, Leipzig, Chelsea und Juventus könnten leer ausgehen

Angeblich zählen zu den nationalen Konkurrenten neben dem FC Bayern unter anderem der BVB, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, 1899 Hoffenheim, Werder Bremen und der FC Schalke 04. Aus dem Ausland soll Interesse seitens des FC Chelsea und von Juventus Turin bestehen.

Dass Gashi seinen bisherigen Ausbildungsklub Hertha verlassen wird, scheint nahezu sicher zu sein - wenngleich sich Nachwuchskoordinator Pablo Thiam kämpferisch gab, man werde die "Möglichkeiten im Sinne des Vereins auszuschöpfen" versuchen, um den Youngster an der Spree zu halten.

Da Gashi noch keine 15 Jahre alt ist, hatte der Hauptstadtklub noch keinen Fördervertrag anbieten können. Im Falle eines Wechsels winkt den Berlinern aber immerhin eine Aufwandsentschädigung.

Der Angreifer spielte bereits in der Vorsaison als 13-Jähriger in der U15-Auswahl von Hertha BSC und hatte mit zahlreichen Toren maßgeblichen Anteil am Gewinn der Meisterschaft und des Pokals. Gashi ist gebürtiger Kosovare, seine deutsche Staatsbürgerschaft ist "Bild" zufolge beantragt worden. Ende September wird er am Lehrgang der U15-Auswahl des DFB teilnehmen.