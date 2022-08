CR7 zum BVB? Gerücht war "viel heißer als bisher bekannt"

IMAGO/Paul Currie/Shutterstock

Cristiano Ronaldo soll mit einem Wechsel zum BVB geliebäugelt haben

Nachdem der Weltstar von den Medien bereits bei einigen Topklubs gehandelt wurde, schossen Mitte August Gerüchte ins Kraut, Cristiano Ronaldo könne sich auch einen Wechsel in die deutsche Fußball-Bundesliga zu Borussia Dortmund vorstellen. Dass der Deal Realität werden würde, schien von Beginn an wenig wahrscheinlich. Nun wurde allerdings enthüllt, dass der Flirt mit dem BVB durchaus ein heißer war.

Cristiano Ronaldos "letzte Transfer-Hoffnung" heißt Borussia Dortmund, ließ der US-Sender "CBS Sports" vor rund einer Woche die Bombe platzen. Die "Bild" bestätigte den Wunsch des Portugiesen nach einem Wechsel in den Ruhrpott, die Entourage des mehrfachen Weltfußballers soll demnach sogar bereits beim BVB vorstellig geworden sein, hieß es.

Die Vorstellung sei "auf den ersten Blick sehr charmant" und CR7 "einer der größten Spieler, die die Welt jemals gesehen hat", bezog BVB-Geschäftsführer Hans Joachim Watzke angesichts des medialen Flächenbrands schnell Stellung, verbannte das Gerücht aber eindeutig ins Reich der Märchen: Der Haken sei, "dass es überhaupt keinen Kontakt zwischen den Beteiligten gibt und sicherlich auch keinen Transfer".

Die "Sport Bild" enthüllt nun, dass diese Worte nur bedingt zutreffen. Zwar soll Ronaldo-Berater Jorge Mendes tatsächlich nicht, we ursprünglich berichtet, Kontakt mit dem BVB aufgenommen haben, ein "Vertrauter seiner Berater-Agentur 'Gestifute'" hat demnach aber sehr wohl das Gespräch gesucht. Alles in allem sei die Causa "hinter den Kulissen viel heißer als bisher bekannt" gewesen, schlussfolgert die Sport-Zeitung.

Ronaldo soll für den BVB zu Abstrichen bereit gewesen sein

Für einen Neuanfang beim BVB soll Ronaldo, der bei Manchester United derzeit astronomische 29 Millionen Euro netto pro Jahr kassieren soll, sogar bereit gewesen sein, beim Gehalt "große Abstriche" zu machen. Dass er mit 37 Jahren kleinere Brötchen backen muss, soll der Superstar selbst eingesehen haben.

Die Zahlungen des Klubs spielen für den Rekordspieler und -torschützen der Champions League dem Bericht zufolge allerdings ohnehin nicht die erste Geige. Viel wichtiger: Mit dem BVB hätte Ronaldo in der Königsklasse antreten können, mit ManUnited reichte es lediglich zur Teilnahme an der Europa League. Ronaldos zahlreiche Werbepartner sollen die Zahlung enormer Summern allerdings an die Teilnahme des Offensivspielers am wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb geknüpft haben.

Zudem soll Ronaldo von den Fanmassen und der Begeisterung beim BVB angetan gewesen sein, ein Wechsel in die Bundesliga, in der er bislang noch nicht auf Titeljagd ging, hätte sich zudem "werbewirksam inszenieren" lassen, so die "Sport Bild".

In Dortmund soll man das Szenario intern dennoch nur kurz diskutiert haben. Auch wenn der Deal finanziell wohl zu stemmen gewesen wäre, sahen die Klub-Oberen das Risiko als "viel zu groß an", heißt es. Die Verpflichtung des schillernden Superkickers hätte für extreme Aufmerksamkeit gesorgt, vermutlich eine Ausnahmestellung eingefordert und das bestehende Teamgefüge gefährdet.

Das Selbstverständnis Ronaldos in der Kabine soll übrigens nicht nur den BVB abgeschreckt haben. Der FC Bayern, dem Ronaldo ebenfalls offeriert worden sein soll, soll sich sogar bei Ex-United-Coach Ralf Rangnick über den Ausnahme-Fußballer erkundigt und anschließend ebenfalls Abstand von einem Deal genommen haben.