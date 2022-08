Bericht: Sané beim FC Bayern am "Scheideweg"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Leroy Sané zeigte beim FC Bayern zuletzt stark ansteigende Form

In seiner Profilaufbahn schnürte Leroy Sané die Fußball-Schuhe bislang für den FC Schalke 04, Manchester City und den FC Bayern, im Schnitt verzeichnet der 26-Jährige bislang mindestens in jedem zweiten Pflichtspiel eine Torbeteiligung - und dennoch wird die Karriere des Offensivspielers, der seit 2020 in München kickt, hartnäckig von kritischen Tönen begleitet. Auch bei den Bayern soll Sané unter Beobachtung stehen.

Sané muss in dieser Saison um seine Zukunft beim FC Bayern kämpfen, urteilt die "Sport Bild". Demnach soll an der Säbener Straße "allen bewusst" sein, dass sich der deutsche Nationalspieler am "Scheideweg" befinden.

Sané steht in der bayerischen Landeshauptstadt zwar noch bis zum Sommer 2026 unter Vertrag, infolge häufig schwankender Leistungen ist ein Verbleib dem Bericht zufolge allerdings alles andere als sicher.

Gerüchte um einen Abschied des Edeltechnikers aus München geisterten in der Vergangenheit immer wieder durch den medialen Äther, wirklich konkret wurde ein Transfer aber wohl nie. Wohl auch, da Sané mit Bayerns Sportchef Hasan Salihamidzic einen gewichtigen Fürsprecher auf seiner Seite hat.

Bayern-Boss stürmt die Kabine

Der "Sport Bild" zufolge ist Salihamidzic auch weiterhin der festen Ansicht, Sané werde sich im Starensemble des Bundesliga-Riesen festspielen. Nach dem Gewinn des Supercups gegen RB Leipzig (5:3), bei dem Sané nach später Einwechslung mit einem Traumtor glänzte, soll der Sportvorstand sogar zur Überraschung Sanés die Kabine gestürmt und den Flügelflitzer für seinen Auftritt mit Lob überschüttet haben.

"Diese Wut auf dem Platz will ich immer von dir sehen. Wenn Du immer mit dieser Entschlossenheit spielst, kannst du der Beste in Europa werden!", zitiert die "Sport Bild" Salihamidzic.

Im Verein soll es allerdings auch Kritiker geben. Intern soll vor allem bemängelt werden, dass Sané seine Leistungen nicht zuverlässig abruft, Trainer und Mitspieler nie sicher wüssten, was sie erwarten können. Auch im Training soll Sané nicht immer mit vollem Einsatz glänzen und dem Trainerteam soll es teils schwerfallen, einen Zugang zu ihm zu finden, heißt es weiter.

Abschied vom FC Bayern wohl kein Thema

Und Sané? Laut "Sport Bild" hat der gebürtige Essener derzeit kein Interesse daran, den FC Bayern zu verlassen, fordert aber durchaus mehr Spielzeit und weniger Einsätze auf dem von ihm ungeliebten rechten Flügel. Ein Wunsch, den ihm Coach Julian Nagelsmann zuletzt erfüllte.

Gegen den VfL Bochum (7:0) agierte Sané als Linksaußen und absolvierte eine hervorragende Partie. Kann er dieses Level halten, dürften die Kritiker bald verstummen - andernfalls dürfte die Zukunft des Ex-Schalkers bald wieder Thema werden.