Was läuft zwischen RB Leipzig und Eberl?

Max Eberl wird wohl von RB Leipzig umworben

RB Leipzig ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge an einer Verpflichtung von Max Eberl interessiert. Der langjährige Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach pausiert seit Anfang des Jahres. Beim amtierenden Pokalsieger könnte der Manager in das Fußball-Geschäft zurückkehren. Ein Szenario, dass sich der Ex-Profi angeblich vorstellen kann.

Was läuft zwischen RB Leipzig und Max Eberl? Seit Ende Juli werden die Sachsen mit dem Fußball-Funktionär in Verbindung gebracht. Zu einer Einigung kam es bislang nicht. Trotzdem könnte es künftig zu einer Zusammenarbeit kommen.

Laut "Sport Bild" bekundete der 48-Jährige "nach anfänglicher Zurückhaltung Interesse an dem Job". Heißt: Eberl könnte es letztlich tatsächlich zu RB Leipzig ziehen. Jedoch stehen einem möglichen Engagement noch mehrere Hürden im Weg.

Gladbach verlangt offenbar Ablösesumme

Dem Sportblatt zufolge müsste RB im Falle einer Einigung noch bei Borussia Mönchengladbach bezüglich einer Ablösesumme vorstellig werden. Demnach soll der Klub vom Niederrhein rund zehn Millionen Euro fordern. "Sky" hatte Mitte August vermeldet, dass bei einer Zusage keine Ablöse fällig sei.

Eberl steht noch bis 2026 bei Gladbach unter Vertrag, kassiert seit seinem gesundheitsbedingten Rückzug im Januar kein Gehalt. Eine Ausstiegsklausel soll es nicht geben.

Darüber hinaus müssten sich RB Leipzig und Eberl noch auf einen Startzeitpunkt einigen. Wie "Sport Bild" berichtet, soll "spätestens im Winter" ein neuer Sportchef kommen. RB Leipzig möchte den vakanten Posten wohl so schnell wie möglich besetzen. Zudem muss sich Eberl entscheiden, ob er in das Fußball-Geschäft zurückkehren will.

Mit Kaderplaner und Chef-Scout Steffen Korell wurde zuletzt ein weiterer Borusse mit RB Leipzig in Verbindung gebracht. Allerdings sollen Gladbachs Vereinsbosse "stark davon ausgehen, dass Korell einen Wechsel zu RB von sich aus ablehnen würde", heißt es in der "Sport Bild".