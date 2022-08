Wie Daniel Farke Gladbach umgekrempelt hat

IMAGO/Laci Perenyi

Daniel Farke ist mit Gladbach gut in die Saison gestartet

Mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen ist Borussia Mönchengladbach ausgesprochen gut in die Saison gestartet. Der neue Trainer Daniel Farke ist offenbar gleich in mehrfacher Hinsicht der Schlüssel zum Erfolg.

Noch vor wenigen Wochen galt Borussia Mönchengladbach als eines der Sorgenkinder der Liga. Nachdem die Fohlen mit Platz zehn in der vergangenen Spielzeit das internationale Geschäft klar verpasst hatten, drohte der Kader auseinander zu brechen. Neuzugänge waren wegen der klammen Kasse zugleich kaum in Sicht.

Zwar kann die Borussia in Person von Ko Itakura weiterhin nur einen Neuling mit Startelfpotential vorweisen. Die Drohkulisse eines Exodus der Star-Spieler erfüllte sich aber nicht. Dass Spieler wie Jonas Hofmann oder Alassane Pléa zuletzt sogar ihre auslaufenden Verträge verlängerten, ist wohl hauptsächlich der Verdienst von Trainer Daniel Farke.

Wie die "Sport Bild" schreibt, habe der Coach in den Gesprächen mit den Schlüsselspielern viel Überzeugungsarbeit geleistet, die letztlich die Waage zugunsten der Gladbacher ausschlagen ließ. Auch Itakura habe sich insbesondere wegen der guten Unterhaltungen mit Farke für die Elf vom Niederrhein entschieden, obwohl der Japaner noch andere interessante Angebote auf dem Tisch hatte.

Gladbach-Stars schwärmen von Daniel Farke

Im aktuelle Wechselpoker mit dem ehemaligen BVB-Spieler Julian Weigl soll Farke ebenfalls von Beginn an sehr aktiv involviert gewesen sein. In einem Telefongespräch habe der Übungsleiter beim potenziellen Neuzugang längst intensiv vorgesprochen.

Bei solchen Vorgängen profitiert der 45-Jährige von seiner Erfahrung als Sportdirektor. Schon bei seiner ersten Station beim SV Lippstadt stellte der Coach mit seiner Überzeugungsgabe einen überdurchschnittlichen Kader zusammen und zog zahlungskräftige Sponsoren an Land.

Doch nicht nur bei Personalentscheidungen hilft die kommunikative Art des neuen Trainers. Im täglichen Geschäft spürt man den Einfluss von Farke ebenfalls in Gladbach. Laut "Sport Bild" hege der Übungsleiter ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu seinen Spieler und rede mit ihnen auch über private Themen.

Bei den Stars kommt die neue Philosophie in der Kabine offenbar gut an. "Die Stimmung ist eine andere als in der Vergangenheit", zitiert das Blatt Mittelfeldmann Christoph Kramer.

Unter Farkes Vorgänger Adi Hütter hatte zum Ende der vergangenen Saison noch eine angespannte Stimmung im Team geherrscht. Die ist zumindest für den Moment verflogen.