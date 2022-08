Medien: Kimmich mit Spezialaufgabe beim FC Bayern

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Joshua Kimmich gilt als heimlicher Anführer beim FC Bayern

Joshua Kimmich ist beim FC Bayern auf dem Rasen für viele Dinge verantwortlich, wurde zuletzt sogar zum dritten Kapitän befördert, doch auch neben dem Platz zieht der 27-Jährige die Fäden. Hierbei kommt Kimmich eine Spezialaufgabe zu.

Er muss nicht nur den Gegner ablaufen, Bälle klauen und kluge Pässe spielen, sondern auch im Mannschaftsgefüge für Ordnung und Zusammenhalt sorgen, doch das bereitet Joshua Kimmich keine Probleme, denn nach Informationen der "Sport Bild" hat sich der 27-jährige Mittelfeldspieler längst zum wichtigsten Kontakt und Ansprechpartner von Trainer Julian Nagelsmann innerhalb der Mannschaft gemausert. Wie das Blatt berichtet, pflegen die beiden engen Kontakt weit über das normale Verhältnis hinaus.

So gibt es offenbar auch in der freien Zeit und abseits des Trainingszentrums an der Säbener Straße regelmäßig Kontakt via Messenger oder Telefon.

Kimmichs Wort in der Kabine hat Gewicht, er hat einen guten Draht zu der so genannten "NewGen", die aus Spielern wie Serge Gnabry, Leroy Sané oder Leon Goretzka besteht.

FC Bayern: Kimmich sorgt für Förderung des Teamgeistes

Innerhalb der Mannschaft kommt Kimmich dabei mittlerweile eine Spezialaufgabe zu. Laut dem Bericht ist der nach dem Abgang von Robert Lewandowski frisch zum dritten Kapitän gekürte Bayern-Star dafür mitverantwortlich, dass in der laufenden Saison nach Heimspielen regelmäßig freiwillige Teamabende stattfinden. Diese sollen den Geist der Gruppe weiter fördern, heißt es.

Obwohl sich Kimmich durch seine Art auf dem Platz und seine Verbindung zu Nagelsmann mittlerweile ein hervorgehobenes Standing erarbeitet hat, hält er sich galant zurück und gibt keine Widerworte, wenn der erste Kapitän, Manuel Neuer, oder sein Stellvertreter, Thomas Müller, sprechen.

Kurz vor Ende der letzten Spielzeit hatte bereits "Sport1" berichtet, dass Kimmich nicht nur auf dem Feld zum verlängerten Arm von Nagelsmann geworden ist, sondern auch darüber hinaus ein enges Verhältnis zum Coach hat.