"Er ist nutzlos": Havertz übel attackiert

IMAGO/Dave Shopland/Shutterstock

Kai Havertz sieht sich heftiger Kritik ausgesetzt

Die englische Presse ist für ihre spitze Zunge berüchtigt - und gefürchtet. Das hat nun auch Kai Havertz vom FC Chelsea zu spüren bekommen. Ein britischer Kult-Moderator teilte heftig gegen den deutschen Nationalspieler aus.

Dass die beiden englischen Topklubs Manchester United (3 Punkte nach 3 Ligaspielen) und FC Liverpool (2 Punkte nach 3 Ligaspielen) einen Fehlstart in die laufende Spielzeit der Premier League hingelegt haben, wird auch hierzulande ausgiebig thematisiert, das Duo befindet sich allerdings in guter Gesellschaft. Auch beim FC Chelsea hängt nach vier Zählern aus den ersten drei Partien der Haussegen schief. Zuletzt setzte es eine heftige 0:3-Klatsche gegen Leeds United.

Die enttäuschende Vorstellung des Champions-League-Siegers von 2021 veranlasste Kommentator und Chelsea-Anhänger Andy Jacobs nun zu einigen heftigen Attacken. Vor allem an Kai Havertz ließ das 75-jährige Radio-Urgestein kein gutes Haar.

"Der Schlimmste ist Havertz, er macht mich verrückt", wetterte Jacobs in seiner Sendung auf beim Sender "talkSPORT". Der 23-Jährige spiele so, "als würde er von zuhause aus arbeiten. [...] Er ist nutzlos", verteilte Jacobs weitere Verbalhiebe unterhalb der Gürtellinie. Ohnehin nehme der Deutsche höchstens "in einem von zehn Spielen" positiven Einfluss auf das Spiel der Blues und es sei ihm ein Rätsel, warum Coach Thomas Tuchel ihn dennoch weiterhin das Vertrauen schenke.

Tuchel kritisiert eher zurückhaltend

Havertz musste gegen Leeds im Sturmzentrum ran, fand aber nie ins Spiel. Die Notengebung der englischen Presse zählte den DFB-Star zu den schlechtesten Akteuren auf dem Rasen. Nur Abwehr-Neuzugang Kalidou Koulibaly kam durchweg schlechter davon.

Tuchel ordnete die deutlicher Klatsche hingegen überraschenderweise erheblich weniger vernichtend ein: "Alles lief eigentlich gut und ich glaube immer noch, dass wir mit dieser Mannschaft in Leeds gewinnen können. Ich denke, es ist eher unser Fehler als der Verdienst eines anderen", kommentierte der ehemalige BVB-Trainer das Ergebnis im Anschluss an die Partie.