Mündliche Einigung? VfB-Star vor Stuttgart-Abschied

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Borna Sosa (r.) steht beim VfB Stuttgart wohl vor dem Absprung

Sportlich gesehen läuft es beim VfB Stuttgart in der bisherigen Bundesliga-Saison alles andere als optimal. Keines der drei Bundesliga-Duelle konnte bisher gewonnen werden, am Sonntag steht die hohe Auswärtshürde beim 1. FC Köln (ab 15:30 Uhr) bevor. Die anhaltenden Wechselgerüchte um mehrere Stammspieler machen die Situation am Neckar nicht leichter.

Neben Stürmerstar Sasa Kalajdzic ranken sich auch im Falle Borna Sosas die Spekulationen um einen nahenden Abschied aus dem Ländle.

Nach "Sky"-Informationen soll sich Sosa sogar schon mündlich mit einem neuen Klub geeinigt haben. Wie es in dem Bericht heißt, soll sich der Linksverteidiger mit Atalanta Bergamo aus der italienischen Serie A auf einen Wechsel verständigt haben.

Ein konkretes oder gar unterschriftsreifes Vertragswerk gebe es zwar noch nicht, wie VfB-Sportdirektor Sven Mislintat dem Sender gegenüber betonte: "Da müssen wir schauen, aber da ist noch gar nichts konkret."

Allerdings ließen die Stuttgarter Klubbosse zuletzt offen durchblicken, dass sie im Falle eines attraktiven Angebots für den Kroaten gesprächsbereit wären. Die Schwaben erhoffen sich eine Ablösesumme von circa 20 Millionen Euro für Borna Sosa, um die klammen Vereinskassen zu füllen. Sollte Atalanta diese Forderungen für den Stammspieler, der beim VfB noch einen laufenden Vertrag bis 2025 besitzt, erfüllen, darf er wohl in Richtung Italien ziehen.

VfB: Auch Lazio und West Ham wohl an Sosa dran

Neben Atalanta sollen übrigens auch noch Ligakonkurrent Lazio Rom sowie West Ham United aus der englischen Premier League ein Auge auf den zweitbesten Flankengeber in der Bundesliga in den letzten Jahren geworfen haben. Wie der Datenlieferant "Opta" vorrechnete, hat Sosa seit der Spielzeit 2020/2021 stolze 14 Tore mit seinen Flanken vorbereitet. Nur Filip Kostic (bis zuletzt Eintracht Frankfurt) liegt in dieser Statistik noch vor dem Linksfuß.

Sven Mislintat betonte zuletzt am "Sky"-Mikrofon, dass er den sechsmaligen Nationalspieler für einen der interessantesten Außenverteidiger überhaupt auf dem Kontinent hält: "Sicherlich ist Borna, gerade, nachdem David Raum gewechselt ist und nachdem Cucurella gewechselt ist, das heißeste Eisen auf der Linksverteidigerposition in Europa."

Umso hartnäckiger wird der VfB-Manager um eine hohe Ablöse für den Stuttgart-Star feilschen.