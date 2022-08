Spionage-Stopp! FC Bayern schirmt Profi-Training ab

IMAGO/Mladen Lackovic

Julian Nagelsmann (M.) will beim Training des FC Bayern seine Ruhe haben

Beim Blick auf die Tabelle der Bundesliga könnte wieder einmal der Eindruck entstehen, dass der FC Bayern national keine echte Konkurrenz hat. Dennoch nimmt der Rekordmeister die anderen Teams nicht auf die leichte Schulter und greift sogar zu drastischen Maßnahmen, um Mitbewerbern keine Informationen über Trainingsinhalte zugänglich zu machen.

Während die Einheiten von Profi-Mannschaften in anderen Ländern grundsätzlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, können deutsche Fans ihren Idolen überwiegend beim Üben zuschauen. Gelegentlich wollen aber auch Klubs wie der FC Bayern im Geheimen bleiben, um im geschlossenen Kreis Abläufe einstudieren zu können.

Im Falle der Münchner fanden derartige Einheiten bisher auf einem Platz statt, der in der Nähe der Parkflächen gelegen ist. Gegnerische Scouts konnten so an der Säbener Straße lauschen, wenn Julian Nagelsmann und Co. Anweisungen gaben. Doch damit ist jetzt Schluss!

FC Bayern verlegt Platz für geheime Trainingssessions

Laut "Bild" erhält das Ensemble des Branchenführers nämlich einen zweiten Platz für geheime Trainingssessions, der zentral auf dem Gelände liegt und über einen Sichtschutz verfügt. Wichtiger noch: Externe können aufgrund der Entfernung kein Wort mehr verstehen, das auf dem Rasen gesprochen wird.

Schon Star-Coach Pep Guardiola war von den Spionage-Versuchen bei seinen Einheiten genervt gewesen und ließ daher Vorhänge an den Zäunen anbringen. Künftig ist der FCB dann komplett abgeschirmt.

Sportlich geht es für den FC Bayern am kommenden Wochenende mit dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach weiter (Samstag ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker).

Aus den ersten drei Begegnungen holten die Nagelsmann-Schützlinge perfekte neun Punkte bei einem Torverhältnis von 15:1 und damit der beste Bundesliga-Start aller Zeiten. Gladbach ist mit sieben Zählern aktuell erster Verfolger.