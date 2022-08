Verwirrung um BVB-Interesse an Naby Keita

IMAGO/Scott Boulton

Naby Keita (M.) wechselte 2018 von RB Leipzig zum FC Liverpool

Bis zum 1. September können Klubs aus der Fußball-Bundesliga noch Transfers tätigen, ehe die Wechselperiode für einige Monate endet. Einem englischen Medienbericht zufolge denkt der BVB kurz vor der Deadline über einen weiteren großen Transfer nach: Naby Keita soll vom FC Liverpool verpflichtet werden.

Wie der "Daily Mirror" berichtet, steht der ehemalige Leipziger Naby Keita auf dem Abstellgleis beim Vizemeister aus Liverpool. Beim krassen Fehlstart in die neue Saison seien vor allem Defizite im zentralen Mittelfeld ausfindig gemacht worden, der 27-Jährige sei nicht verlässlich genug, zumal er seinen Einsatz bei Manchester United (1:2) einen Tag zuvor verletzungsbedingt hatte absagen müssen. Zum Saisonauftakt gegen Fulham (2:2) war er krank, gegen Crystal Palace (1:1) saß er 90 Minuten auf der Bank.

Sollte Keita den Klub vor dem Ende der Wechselfrist verlassen, wäre genügend Budget verfügbar, um einen neuen Mann in der Schaltzentrale zu verpflichten, heißt es weiter. In Borussia Dortmund sei bereits ein Interessent für Keita auserkoren worden.

Der Achter kam 2018 für immerhin 60 Millionen Euro Ablöse an den River Mersey, sein Arbeitspapier läuft im kommenden Sommer aus. Wie viel der BVB oder ein anderer Interessent für den 50-fachen Nationalspieler Guineas aufbringen müsste, lässt der "Mirror" offen.

Kein Austausch zwischen BVB und Liverpool

Allerdings scheint wenig Wahres hinter dem Gerücht zu stecken, so "Bild". Es handle sich um reine Spekulationen, einen Austausch oder gar ein Angebot seitens des Revierklubs habe es nie gegeben. Keita sei zudem glücklich in Liverpool und strebe seinerseits keinen Abschied an.

Passend dazu hatte Teammanager Jürgen Klopp jüngst verkündet, dass der FC Liverpool seine Transferaktivitäten eigentlich schon beendet hat. Wenn, dann soll auf der Zunahme-Seite noch etwas passieren.

Angesichts der verletzten Spieler im Kader wäre es "cool, einen neuen Mittelfeldspieler zu bekommen", so Klopp. "Aber wir entscheiden nicht, was wir ausgeben. Wir führen die Dinge aus und leben damit."

Immer wieder wird auf der Insel über einen Wechsel von Englands Nationalspieler Jude Bellingham zum FC Liverpool spekuliert. Der BVB wird den Mittelfeldlenker in dieser Saison aber unter keinen Umständen abgeben. Auch ein Tauschgeschäft mit Naby Keita ist ausgeschlossen, so "Bild".