Mick begeistert bei Benefizkick - Nowitzki geht leer aus

IMAGO/Eibner-Pressefoto

Nowitzki und Schumacher stellten beim Benefizspiel jeweils eine Mannschaft zusammen

Mick Schumacher kann auch Fußball spielen: Der Formel-1-Pilot hat beim Benefizspiel "Champions for Charity" drei Tore erzielt.

Das Team Schumacher and Friends setzte sich am Mittwochabend in Frankfurt gegen die Nowitzki All Stars mit Coach und Torhüter Dirk Nowitzki mit 11:10 (4:4) durch.

Das Spiel, an dem zahlreiche prominente Sportler teilnahmen, besuchten 15.120 Zuschauer. Das Benefizspiel ist für den guten Zweck und zu Ehren von Michael Schumacher.

Nowitzki hingegen war kein Tor vergönnt. Die Basketball-Legende bekam früh die Möglichkeit, scheiterte mit einem Strafstoß aber an dem ehemaligen Nationaltorhüter René Adler.

🤜🤛 Champions for Charity im @DeuBaPark!



Im Rahmen des heutigen Benefizspiels zwischen den Teams von Mick Schuhmacher und Dirk Nowitzki ist auch geballte Eintracht-Power dabei.



Kevin Trapp, Laura Freigang, Charly Körbel, Ervin Skela als auch Martin Hinteregger 🔛#SGE pic.twitter.com/6pI8MFpO6n — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 24. August 2022

2016 und 2017 fand das Event in Mainz statt, 2019 in Leverkusen. Ein für 2020 geplantes Spiel war wegen Corona abgesagt worden.

Zahlreiche aktive und ehemalige Sportgrößen nahmen am Benefizspiel teil, auch einige Top-Stars der Fußball-Bundesliga waren vertreten. So spielten etwa Eintracht Frankfurts Torhüter Kevin Trapp oder BVB-Verteidiger Mats Hummels mit.