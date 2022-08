Bericht: ManUnited hat Alternative zu Trapp an der Angel

Manchester United soll nun doch Abstand von einer Verpflichtung von Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt nehmen.

Wie der "Telegraph" berichtet, ist der deutsche Fußball-Nationalhüter aus Sicht des Premier-League-Klubs zu teuer. United wolle nicht die von Eintracht Frankfurt geforderten 25 Millionen Euro zahlen.

Demnach konzentrieren sich Manchester nun auf den slowakischen Nationalkeeper Martin Dubravka von Newcastle United. Die Red Devils sollen bereits Gespräche mit dem Ligarivalen aufgenommen haben.

Trapp hat beim Europa-League-Sieger aus Hessen einen Vertrag bis 30. Juni 2024. Medienberichten zufolge soll Manchester ihm einen Vierjahresvertrag angeboten haben, den der 32-Jährige auch annehmen wollte.

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hat allerdings keinerlei Interesse an einem Verkauf von Trapp. "Transfergerüchte und Spekulationen gehören besonders in dieser Phase der Saison dazu. Kevin ist ein außergewöhnlicher Torwart, ein Leader und wichtiger Spieler. Wir sind nicht an einem Abgang interessiert", sagte Krösche der "Süddeutschen Zeitung".