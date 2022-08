Ansage! So viele Tore will Modeste für den BVB schießen

IMAGO/Laci Perenyi

Anthony Modeste spielt in dieser Saison für den BVB

Seit seinem Wechsel vom 1. FC Köln zu Borussia Dortmund hat Anthony Modeste bisher zwei Pflichtspiele für den BVB bestritten. Ein Treffer ist ihm dabei noch nicht geglückt. Jetzt hat der Mittelstürmer verraten, wie viele Buden er sich selbst zum Ziel genommen hat.

Auf eine Interview-Frage in einem YouTube-Format des BVB, wie viele Tore er sich selbst für die Saison vorgenommen habe, antwortete die Dortmunder Neuverpflichtung: "Ich denke, ich bin in einer guten Mannschaft - zwischen 15 und 20 Tore".

In seinen ersten beiden Auftritten im schwarz-gelben Dress konnte sich der Franzose noch nicht in die Torschützenliste eintragen. Gegen den SC Freiburg (3:1) sowie Werder Bremen (2:3) stand Modeste zwar in der Startelf von Cheftrainer Edin Terzic. Bis auf einige wenige Torabschlüsse sprang allerdings noch nichts dabei heraus.

Für die kommenden Wochen will der 34-Jährige weiter hart an seiner eigenen Form sowie dem Zusammenspiel mit seinen Teamkollegen arbeiten, um als Sturmspitze mit Borussia Dortmund Erfolge feiern zu können.

Auch die Meisterschaft hat Modeste trotz der jüngsten Heimpleite gegen Werder noch lange nicht aus den Augen verloren: "Ich bin hierhin gekommen, um auch darum zu kämpfen", betonte der Ex-Kölner, der in der abgelaufenen Bundesliga-Saison noch 20 Treffer für sein Team erzielt hatte.

Der BVB-Stürmer über Vater und Idol Guy Modeste

In dem Videoformat wurde Anthony Modeste außerdem nach seinem fußballerischen Vorbild gefragt. Eine leichte Frage für den Routinier, er benannte seinen Vater Guy Modeste.

"Mein Vater war auch Profi-Fußballer. Deswegen hatte ich gerne Tipps von meinem Vater bekommen. Obwohl er Innenverteidiger war und ich Stürmer. Aber mein Papa war mein Idol", erklärte der BVB-Angreifer. Guy Modeste spielte in den 1970er- und 1980er-Jahren in der ersten französischen Liga unter anderem für AS Saint-Étienne.