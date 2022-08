Boateng nur noch Reservist! So plant der Ex-Bayern-Star

unknown

Jérôme Boateng stand zuletzt nicht mal im Kader von Olympique Lyon

In der abgelaufenen Spielzeit gehörte Jérôme Boateng bei Olympique Lyon noch zum Stammpersonal, brachte es in seiner Debüt-Spielzeit in Frankreich auf 27 Pflichtspieleinsätze für OL. In 2022/2023 sieht das ganz anders aus, der langjährige Starspieler des FC Bayern kam noch überhaupt nicht zum Zug. Wie geht es weiter mit dem Routinier, der sich allmählich im Herbst seiner Karriere befindet?

Vertraglich ist der Weltmeister von 2014 noch bis Saisonende an Olympique Lyon gebunden, das bislang mit zwei Siegen aus zwei Spielen erfolgreich ins neue Ligue-1-Jahr gestartet war. Wie es danach weitergehen könnte, ist bisher noch vollkommen offen.

Klar soll aber sein, dass sich der zweimalige Champions-League-Sieger mit dem FC Bayern noch längst nicht mit der Rolle des Reservisten abgefunden haben soll.

Wie es in einem jüngsten Bericht der "L'Équipe" heißt, soll eine mögliche Lyon-Flucht noch in der laufenden Transferperiode für Boateng kein Thema sein.

Boateng wurde mit dem FC Bayern neunmal Deutscher Meister

Und das, obwohl der ehemalige deutsche Nationalspieler zuletzt nicht einmal mehr im Aufgebot von Cheftrainer Peter Bosz stand. Im Gegensatz zu seinem Mannschaftskameraden Corentin Tolisso, der ebenfalls auf eine mehrjährige Bayern-Vergangenheit zurückblickt, wurde der 33-Jährige nicht in den 20er-Spieltagskader berufen, der sich am letzten Freitagabend mit 4:1 gegen ESTAC Troyes durchgesetzt hatte.

Wie die französische Sportzeitung weiter berichtet, soll Boateng weiterhin daran glauben, seinen Stammplatz in der Lyon-Defensive wieder erkämpfen zu können.

Gerüchte um einen möglichen Abschied, etwa in die türkische Süperlig zu Meister Trabzonspor, sollen daher auch nicht zutreffend sein.

Für den FC Bayern bestritt der gebürtige Berliner zwischen 2011 und 2021 über 225 Bundesliga-Spiele und wurde mit den Münchnern neunmal Deutscher Meister.