Haaland scherzt über Ex-BVB-Kumpel: "Heimlich treffen"

IMAGO/Paul Currie/Shutterstock

Erling Haaland erinnert sich noch an die BVB-Vergangenheit mit Jadon Sancho

Erling Haaland kickte gemeinsam mit Jadon Sancho von Januar 2020 bis Sommer 2021 für den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Die beiden galten als kongeniales Duo, sorgten sie doch schon in jungen Jahren für massig viele Tore für den BVB. Mittlerweile spielen sie für die rivalisierenden Klubs Manchester United (Sancho) und Manchester City (Haaland), was den Norweger zu einer amüsanten Bemerkung verleitete.

Im Interview mit dem englischen Fachmagazin "fourfourtwo" scherzte Haaland darüber, wie es mittlerweile um die Beziehung der beiden Ex-BVB-Stars zueinander bestellt ist: "Jadon und ich haben uns in Dortmund auf und neben dem Platz sehr gut verstanden. Jetzt spielt er allerdings beim Erzrivalen, also müssen wir uns vielleicht heimlich treffen."

Nachdem Jadon Sancho bereits im Sommer 2021 von den Schwarz-Gelben zum englischen Rekordmeister Manchester United gewechselt war, wagte Erling Haaland ein Jahr später ebenfalls den Sprung auf die Insel.

Beim Stadtrivalen Manchester City hat er sich mit bisher drei Liga-Toren in drei Spielen gewohnt treffsicher präsentiert.

Ex-BVB-Stars treffen im Oktober aufeinander

Haaland betonte, dass er von allzu großen Rivalitäten und Feindbildern im Fußball ohnehin nicht allzu viel halte: "Es geht darum, nicht alles zu ernst zu nehmen. In meiner norwegischen Heimatstadt gibt es viele United-Fans, und ich musste mich immer mit ihnen anlegen. Daran bin ich gewöhnt und ich liebe es", so der 22-Jährige, der beim BVB mit 62 Toren in 67 Bundesliga-Partien zum Publikumsliebling avancierte.

Schon Vater Alf Inge Haaland spielte einst zwischen 2000 und 2003 für Manchester City in der Premier League, daher fühlte sich Sohn Erling den Skyblues schon von Kindesbeinen an verbunden.

Während der Norweger mit zwei Siegen und einem Remis stark aus den Startlöchern kam und aktuell auf Tabellenplatz zwei rangiert, befindet sich Jadon Sancho mit Manchester United als Tabellen-14. (drei Punkte) noch weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Am 2. Oktober treffen die beiden Kumpels zum ersten Mal in der Premier League aufeinander, wenn ManUnited im Old Trafford die Cityzens zu Gast hat.