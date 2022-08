Video-Highlights: Der 1. FC Köln ist zurück in Europa

IMAGO/Revierfoto

Qualifiziert sich der 1. FC Köln doch noch für die Europa Conference League?

Der 1. FC Köln gewinnt nach der 1:2-Hinspielpleite mit 3:0 beim Fehérvár FC und kehrt durch den Einzug in die Europa Conference League nach fünf Jahren dauerhaft auf das internationale Parkett zurück. Alle Video-Highlights der Partie gibt es hier.

DIE VIDEO-HIGHLIGHTS:

Die Highlights zum Kölner Sieg:

Stimmen zum Spiel:

Spielende

94. Minute: Tooor für 1. FC Köln, 0:3 durch Kingsley Schindler

Joker Schindler beseitigt tief in der Nachspielzeit die letzten Zweifel am Weiterkommen Köln! Thielmann tankt sich auf der linken Strafraumseite an die Grundlinie und flankt butterweich vor den langen Pfosten. Schindler nickt aus gut sechs Metern in die rechte Ecke ein.

90. Minute: Rote Karte für Steffen Baumgart (1. FC Köln)

Der Kölner Trainer beschwert sich nach einem dem FC verweigerten Eckstoß dermaßen nachdrücklich und lautstark bei de Unparteiischen, dass ihn der Hauptschiedsrichter mit der Roten Karte auf de Tribüne schickt.

87. Minute: Thielmann im Alleingang mit der Großchance! Das eingewechselte Eigengewächs treibt den Ball aus der eigenen Hälfte temporeich bis auf die linke Strafraumseite. Bei dichter Verfolgung durch Larsen spitzelt er ihn aus gut acht Metern an Keeper Kovács vorbei, doch Négo steht kurz vor der Linie und klärt.

84. Minute: Dietz lässt die Entscheidung liegen! Der auf die rechte Außenbahn geschickte Joker Olesen flankt auf Höhe des Elfmeterpunkts halbhoch vor das Gehäuse. Nachdem der Ball einmal aufgesetzt hat, will Dietz aus sieben Meter mit dem linken Innenrist vollenden. Der Versuch rauscht knapp über die halbrechte Latte hinweg.

71. Minute: Wieder Zivzivadze gegen Schwäbe! Der Georgier taucht im Rahmen eines Heimkonters auf halblinks vor der letzten gegnerischen Linie auf und zirkelt den Ball aus 19 Metern per rechtem Innenrist auf die flache rechte Ecke. Schwäbe macht sich lang und lenkt den Ball zur Seite ab.

61. Minute: Zivzivadze mit der Riesenchance zum Anschlusstor! Dárdai treibt den Ball über die linke Außenbahn über 30 Metern nach vorne und zieht an Skhiri vorbei. Er passt flach und hart an das kurze Fünfereck. Zivzivadze kommt vor Hübers an den Ball und spitzelt ihn mit dem linken Fuß auf die halbrechte Ecke. Dort verhindert Keeper Schwäbe mit einem starken Reflex per linkem Bein den Einschlag.

46. Minute: Tooooor für den 1. FC Köln, 0:2 durch Ellyes Skhiri

Skhiri macht das so wichtige 2:0 - und schon wieder trifft der Effzeh nach einem Eckball! Kainz' halbhoche Eckstoßflanke von der rechten Fahne verlängert Pedersen am kurzen Pfosten mit dem Hinterkopf. Skhiri schießt aus mittigen neun Metern unbewacht mit dem rechten Innenrist direkt in die obere linke Ecke.

45. Minute: Maina verpasst knapp!

Kainz spielt vom linken Sechzehnereck einen flachen Diagonalball an das nahe Fünfereck. Von dort will der eng bewachte Ex-Hannoveraner mit dem linken Innenrist vollenden, tritt aber über den Ball.

39. Minute: Kainz gegen Kovács!

Kainz zieht nach einem langen Schlag aus dem Mittelfeld vom linken Flügel vor dem Sechzehner in den Halbraum und packt aus gut 18 Metern einen wuchtigen Schuss mit dem rechten Spann aus. In der kurzen Ecke reißt Schlussmann Kovács die Arme hoch und pariert nach vorne. Daraufhin klärt Stopira.

10. Minute: Tooor für 1. FC Köln, 0:1 durch Timo Hübers

Allmählich spielen die Rheinländer ihre fußballerischen Vorteile aus und übernehmen die Kontrolle über das Geschehen. Über rechts kommen sie zu ihrer ersten Ecke und die bringt dem FC die Führung ein! Kainz' Ausführung mit dem rechten Innenrist senkt sich an der halbrechten Fünferkante. Hübers springt höher als sein Bewacher Shabanov und köpft in Richtung halblinker Ecke. Keeper Kovács kommt noch mit der rechten Hand an den Ball, kann ihn aber nicht aufhalten.

Spielbeginn

Kölns ECL-Playoff-Rückspiel in Ungarn – Durchgang eins in der MOL Aréna Sóstó ist eröffnet!

Vorbericht:

Einen guten Abend aus Transdanubien! Beim ungarischen Vertreter Fehérvár FC muss der 1. FC Köln einen 1:2-Hinspielrückstand drehen, um in die Gruppenphase der Europa Conference League einzuziehen. Der Anstoß des Duells in der MOL Aréna Sóstó soll um 19 Uhr erfolgen.

Dass der 1. FC Köln an der Gruppenphase der zweiten Ausgabe der von der UEFA ins Leben gerufenen Europa Conference League teilnimmt, ist trotz der klaren Favoritenrolle im Playoff-Duell mit dem ungarischen Vorjahresvierten Fehérvár FC unwahrscheinlicher geworden, liegt der Außenseiter nach den ersten der mindestens 180 Minuten doch mit 2:1 vorne. Die Geißböcke sind im Kampf um mindestens sechs weitere internationale Spiele 60 km südwestlich von Budapest also unter Siegzwang.

Die Aufstellung des 1. FC Köln:

Marvin Schwäbe, Benno Schmitz, Kristian Pedersen, Timo Hübers, Eric Martel, Luca Kilian, Dejan Ljubicic, Florian Kainz, Ellyes Skhiri, Linton Maina, Florian Dietz

Noch glauben die Verantwortlichen beim Klub aus der Domstadt fest daran, dass am Donnerstagabend ab 19:00 Uhr in der MOL Arne Sosto im ungarischen Székesfehérvár noch die Wende gelingen wird.

Die Kölner hatten sich selbst in Person von Jeff Chabot in große Bedrängnis gebracht, der nach einer Notbremse noch in der ersten Halbzeit die Rote Karte gesehen hatte.

Ein einfacher Sieg der Kölner beim vermeintlichen Außenseiter würde im Rückspiel am Donnerstagabend nun immerhin die Verlängerung bedeuten. Ein Sieg mit mehr als einem Tor Unterschied käme der Qualifikation des Effzeh für die Gruppenphase in der Conference League gleich.