Video-Highlights: Platzt Kölns Europa-Traum?

IMAGO/Revierfoto

Qualifiziert sich der 1. FC Köln doch noch für die Europa Conference League?

Der 1. FC Köln muss im Playoff-Rückspiel gegen Fehervar FC aus Ungarn eine Aufholjagd hinlegen, um sich nach der 1:2-Niederlage im ersten Duell doch noch für die Gruppenphase der Europa Conference League zu qualifizieren. Alle Video-Highlights der Partie gibt es hier.

10. Minute; Tooor für 1. FC Köln, 0:1 durch Timo Hübers

Allmählich spielen die Rheinländer ihre fußballerischen Vorteile aus und übernehmen die Kontrolle über das Geschehen. Über rechts kommen sie zu ihrer ersten Ecke und die bringt dem FC die Führung ein! Kainz' Ausführung mit dem rechten Innenrist senkt sich an der halbrechten Fünferkante. Hübers springt höher als sein Bewacher Shabanov und köpft in Richtung halblinker Ecke. Keeper Kovács kommt noch mit der rechten Hand an den Ball, kann ihn aber nicht aufhalten.

Spielbeginn

Kölns ECL-Playoff-Rückspiel in Ungarn – Durchgang eins in der MOL Aréna Sóstó ist eröffnet!

Vorbericht:

Einen guten Abend aus Transdanubien! Beim ungarischen Vertreter Fehérvár FC muss der 1. FC Köln einen 1:2-Hinspielrückstand drehen, um in die Gruppenphase der Europa Conference League einzuziehen. Der Anstoß des Duells in der MOL Aréna Sóstó soll um 19 Uhr erfolgen.

Dass der 1. FC Köln an der Gruppenphase der zweiten Ausgabe der von der UEFA ins Leben gerufenen Europa Conference League teilnimmt, ist trotz der klaren Favoritenrolle im Playoff-Duell mit dem ungarischen Vorjahresvierten Fehérvár FC unwahrscheinlicher geworden, liegt der Außenseiter nach den ersten der mindestens 180 Minuten doch mit 2:1 vorne. Die Geißböcke sind im Kampf um mindestens sechs weitere internationale Spiele 60 km südwestlich von Budapest also unter Siegzwang.

Die Aufstellung des 1. FC Köln:

Marvin Schwäbe, Benno Schmitz, Kristian Pedersen, Timo Hübers, Eric Martel, Luca Kilian, Dejan Ljubicic, Florian Kainz, Ellyes Skhiri, Linton Maina, Florian Dietz

Hier ist Fehévár FC vs. 1. FC Köln live zu sehen

Das Playoff-Rückspiel in Székesfehérvár wird nicht live im Free-TV zu sehen sein.

Der kostenpflichtige Online-Streamingdienst " RTL+ " überträgt die Partie live und exklusiv. Die Vorberichterstattung beginnt um 18:40 Uhr.

Noch glauben die Verantwortlichen beim Klub aus der Domstadt fest daran, dass am Donnerstagabend ab 19:00 Uhr in der MOL Arne Sosto im ungarischen Székesfehérvár noch die Wende gelingen wird.

Die Kölner hatten sich selbst in Person von Jeff Chabot in große Bedrängnis gebracht, der nach einer Notbremse noch in der ersten Halbzeit die Rote Karte gesehen hatte.

Ein einfacher Sieg der Kölner beim vermeintlichen Außenseiter würde im Rückspiel am Donnerstagabend nun immerhin die Verlängerung bedeuten. Ein Sieg mit mehr als einem Tor Unterschied käme der Qualifikation des Effzeh für die Gruppenphase in der Conference League gleich.