ManCity-Talent vor Leihe zum BVB?

IMAGO/David Ramirez

Cole Palmer von Manchester City wird beim BVB gehandelt

Kaum hatte die Auslosung der Champions League 2022/23 am Donnerstagabend Borussia Dortmund und Manchester City in einer Vorrunden-Gruppe verortet, schoss ein Gerücht ins Kraut, dass einen Youngster der Citizens beim BVB ins Gespräch bringt. Die Borussen sollen allerdings nur einer von zahlreichen Interessenten sein.

Der BVB gehört der englischen "Sun" zufolge zu einer Reihe europäischer Klubs, die sich bei Manchester City nach Palmer erkundigt haben sollen. Demnach soll man in Manchester zwar große Stücke auf Palmer halten, jedoch mit dem Gedanken spielen, den 20-Jährgen 2022/23 zu verleihen.

Palmer stammt aus der Jugend von ManCity, wo er in den vergangenen Jahren regelmäßig zu den absoluten Topscorern zählte.

Bereits 2019/20 berief Coach Pep Guardiola Palmer in den Kader der Profis, inzwischen stehen 14 Profi-Einsätze zu Buche. Dabei erzielte Palmer bislang drei Treffer und legte ein weiteres Tor auf.

In der laufenden Saison stand der Youngster erst zwei Pflichtspiel-Minuten auf dem Rasen. Im Freundschaftskick gegen den FC Barcelona (3:3) gehörte Palmer unlängst allerdings zu den Torschützen.

BVB ein gutes Pflaster für englische Talente

Für den BVB und Co. dürfte Palmer vor allem aufgrund seiner enormen Vielseitigkeit eine interessante Option sein. Der englische U21-Nationalspieler kann offensiv im Zentrum sowie auf den Flügeln oder zentralen sowie offensiven Mittelfeld agieren.

Palmer habe "diese spezielle Qualität vor dem Tor", ein Talent, das schwierig zu finden sei, kommentierte Guardiola zuletzt die Fähigkeiten seines Schützlings. "Die meisten seiner Abschlüsse landen im Netz." Der Spanier mahnte allerdings zur Ruhe, man wolle Palmer langsam aufbauen und nichts überstürzen. "Alles braucht seine Zeit. Du kannst kein gutes Gericht kochen, wenn du keine Zeit in der Küche verbringst", zitiert die "Sund" Guardiola weiter.

Worte, die nahelegen, dass der Trainer nicht bereit ist, Palmer komplett ziehen zu lassen. Eine Leihe scheint allerdings gut in den Plan zu passen. Der BVB dürfte bei der Wahl einer passenden Leihstation nicht die schlechtesten Karten haben. Mit Jadon Sancho und Jude Bellingham haben sich in den vergangenen Jahren immerhin zwei englische Talente in Dortmund zu absoluten Superstars entwickelt.